Esportes: torça com os locais

Mesmo que eu tivesse me esforçado, não teria conseguido fechar data melhor para estar em Toronto. Na semana de 10 de junho, quando estive lá, o time de basquete profissional da cidade não só competiu pela semifinal e final do campeonato da NBA, a liga mais badalada do mundo, como ganhou.

A vitória dos Raptors sobre os americanos do Golden State Warriors levou a cidade à loucura. Hordas de torcedores (eu incluída) saíram às ruas para comemorar a vitória inédita de um time canadense no campeonato. Eram jovens, idosos, casais e mães com filhos de colo unidos para festejar e tremular bandeiras com orgulho.

As imagens da festa perto do estádio Scotiabank Arena foram sendo transmitidas até alta madrugada nos canais de TV. Dois dias depois, vi uma fila longa na Lids, loja de roupas esportivas no shopping Eaton Centre. As pessoas queriam comprar um boné do campeão. Talvez você não dê a mesma sorte que eu dei, mas pode tentar concatenar a viagem com um jogo dos Raptors. Veja o calendário aqui.

Se basquete não for a sua praia, não tem problema. Aprendi no blog Canadá Para Viagem, aqui do Viagem, que Toronto tem vocação para vários esportes. Além do basquete, a cidade tem times de primeira linha no hóquei, futebol e beisebol. O estádio do Toronto Blue Jays fica no coração turístico da cidade, ao lado da CN Tower. O time disputa a liga americana (o único de fora dos EUA); veja o calendário de jogos aqui.

Por ser uma cidade de muito frio no inverno, o hóquei é um esporte bem popular. Os jogos do principal time, o Maple Leafs, têm como palco a mesma Scotiabank Arena onde jogam os Raptors. A temporada de hóquei vai de outubro a abril. Fora desse período, vale conhecer o museu Hockey Hall of Fame (20 dólares canadenses ou R$ 55,50).

Vai ter Copa

Fãs de futebol podem assistir a um jogo do Toronto FC, atual campeão local, no BMO Field, a cinco quilômetros do centro. Uma das formas fáceis de chegar é pegar o trem GO Transit na Union Station e descer na estação Exhibition. O Canadá, junto com os Estados Unidos e o México, vão sediar em 2026 os jogos da Copa do Mundo de Futebol. Já dá para ter um gostinho.

Mas se quiser só curtir os jogos em um bar temático, um dos mais badalados é o Real Sports Bar & Grill, ao lado do Scotiabank Arena. Além dos televisores distribuídos por todo o bar, um telão com 11 metros de largura garante que os clientes não percam um lance dos jogos enquanto consomem cervejas e hambúrgueres. No dia da semifinal dos Raptors eu até tentei entrar lá – impossível. Depois da final da NBA, o bar entrou em reforma. Reabre no outono.