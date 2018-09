'Estado' é vencedor e revelação no Prêmio Europa de reportagens de turismo

A equipe de Viagem do Estadão recebeu os prêmios de melhor matéria impressa e revelação na 29ª edição do Prêmio Europa, promovido pela Comissão Europeia de Turismo no Brasil (ETC), que seleciona as melhores reportagens sobre turismo no continente. Os vencedores foram anunciados nesta terça-feira, 25 de setembro, no Instituto Italiano de Cultura, em São Paulo.

A reportagem Siga os Mestres, publicada em 15 de maio e assinada pela repórter e colunista Mônica Nobrega, foi escolhida melhor matéria impressa do ano. O roteiro passa por oito cidades na Bélgica e na Holanda, nos passos dos principais pintores destes países, como René Magritte, irmãos Van Eyck, Peter Paul Rubens, Piet Mondrian e Rembrandt. A reportagem teve também uma versão para celular com opção para baixar em formato de guia e acessar offline. Clique para ver. As fotos da reportagem premiada são de Gabriela Biló. Dennis Fidalgo assina o design.

A repórter e colunista Bruna Toni foi homenageada pela Comissão Europeia de Turismo com o Prêmio Revelação, pelo trabalho inovador nas plataformas digitais de Viagem do Estadão. Bruna Toni faz reportagens em vídeo sobre destinos turísticos e vida prática do viajante, além de produzir e editar conteúdo exclusivo para o formato Stories no Instagram @viagemestadao.

A edição do Prêmio Europa de 2018 contou com três jurados independentes que selecionaram os ganhadores junto com os países membros da ETC: o jornalista Ronny Hein, que tem um amplo currículo nas principais revistas de turismo do País; a professora de jornalismo da universidade Casper Líbero Helena Jacob; e a professora da Escola de Turismo e Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi Silvia Barreto.

O prêmio ainda escolheu as melhores matérias nas categorias online e digital. Veja a lista completa de ganhadores do 29º Prêmio Europa:

Prêmio Revelação

Bruna Toni, conteúdo digital para O Estado de S.Paulo

Categoria Melhor Matéria Impressa

1° lugar: Mônica Nóbrega, para O Estado de S. Paulo: Siga os Mestres

2° lugar: Tarcila Ferro, para Viajar pelo Mundo: Saudações que vêm do Norte

3° lugar: Diogo Bercito, para Folha de S. Paulo: A Madri marginal de Pedro Almodovar

Categoria Melhor Matéria Online

1° lugar: Ailin Aleixo, para Gastrolândia: Almadraba, por dentro da milenar e sustentável técnica de pesca do atum vermelho na Espanha (Espanha)

2° lugar: Luciano Fernandes, para Blog de Escaladas: Guia das escaladas na Croácia

3° lugar: André Aloi, para Viagem e Gastronomia: 8 atrativos básicos para sair do básico em Portugal

Categoria Melhor Matéria Audiovisual

1° lugar: Daniella Carlini, para Jornal Hoje: Os termas de Caracalla

2° lugar: Rodrigo Ruas, para Viagens ao Redor do Mundo: Ilhas da Grécia

3° lugar: Renan Souza, para SBT Brasil: Fábrica de Pastéis Belém completa 180 anos