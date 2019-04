Eventos de abril: confira a agenda mundial e programe-se

Eventos no Brasil e na Europa agitam o mês de abril. Confira a seguir nossa seleção de eventos.

1º/4 - POESIA E FAFÁ DE BELÉM

O Festival de Poesia de Dois Córregos faz sua 12ª edição de 1º a 7 de abril. A atração mais festejada no município, a 3h30 da capital paulista, é a instalação com 264 azulejos decorados com trechos de poemas de escritores da própria cidade e também nomes de destaque nacional como Cora Coralina e Machado de Assis. As peças estarão no trajeto entre a Prefeitura e a sede da Usina dos Sonhos, ONG idealizadora do projeto Caminho da Poesia. A programação conta ainda com show gratuito de Fafá de Belém, no dia 5. Paralelamente, ocorre a 1ª Feira da Educação, com aulas oferecidas pelo Senai e pelo Sebrae, e o 3º Momento Literário, com teatro, histórias e música do Projeto Guri e da Banda Municipal: bit.ly/festpoesia2.

2/4 - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO EM SÃO PAULO

Profissionais do turismo têm oportunidade de reciclar conhecimentos e conhecer novidades do universo das viagens até esta quinta-feira, 4 de abril. No Expo Center Norte, a WTM (World Travel Market) é maior feira do setor na América Latina. Chega à 7ª edição com 600 expositores de 80 países, incluindo aéreas, governos, empresas de tecnologia e agentes de viagem. Na porta, R$ 150: bit.ly/credenwtm.

3/4 - PICASSO RETRATADO POR FELLINI

Você já imaginou como seria o encontro de dois gênios da arte? Gênios como Federico Fellini (1920-1993) e Pablo Picasso (1881-1973)? Pois o próprio cineasta italiano tratou de imaginar seu encontro com o pintor espanhol. E não só imaginou, como registrou esses encontros e diálogos imaginários em ao menos 19 desenhos que a Cinemateca Francesa agora apresenta aos fãs na mostra Quand Fellini révait de Picasso (Quando Fellini sonhava com Picasso). Além dos desenhos, a exposição terá peças de filmes de Fellini, cartazes, fotos antigas, figurinos e cerca de 60 obras de Picasso. A Cinemateca Francesa fica em Paris e é o maior arquivo do mundo de cinematografia. Até 28 de julho, entrada 13 euros (R$ 58). Mais: cinematheque.fr.

5/4 - BROTAS SOBRE RODAS

Apaixonados por moto podem aproveitar o primeiro fim de semana de abril para visitar Brotas, a 250 quilômetros de São Paulo. A partir das 18 horas da sexta, dia 5, até o fim do domingo, dia 7, o 3º Encontro Nacional de Motociclistas transformará o destino, famoso por oferecer atividades de aventura como rafting e tirolesa, em casa dos motoqueiros brasileiros e simpatizantes. Shows de rock, exposição de motos, lojas, praça de alimentação, feira de artesanato e camping coberto estão previstos no evento, que ocorre no ginásio Brotão. A entrada é gratuita, e quem for de moto paga R$ 10 para estacionar (bit.ly/motobrotas). Se quiser aproveitar para curtir um pouco mais a cidade, o Brotas Eco Resort tem pacotes para o período: duas diárias para o casal por R$ 1.208, com pensão completa.

5/4 - OSGEMEOS DANÇAM EM BERLIM

A dupla brasileira de irmãos grafiteiros OSGEMEOS e o grupo de b-boys alemães Flying Steps se apresentarão juntos no projeto Flying Pictures, que ocupará o saguão do museu Hamburger Bahnhof, em Berlim, com performances que mesclam a arte do grafite, a música e a dança. As apresentações vão até 6 de junho e serão às sextas-feiras e fins de semana e também às quartas-feiras a cada 15 dias. E, nos horários regulares do museu, ainda será possível conferir trabalhos expostos d’OSGEMEOS. Ingressos desde 4 euros (R$ 18); bit.ly/gemeosberlim.

11/04 - NO RIO, UM TOQUINHO INTIMISTA

São cerca de 10 mil shows somente no Brasil, 85 discos gravados em 54 anos de carreira. Estes são alguns dos números do cantor e compositor Toquinho, não à toa o escolhido para abrir o projeto de shows intimistas do Hotel Emiliano do Rio de Janeiro. Ele se apresentará no palco da Sala Charles quase que exclusivamente para os hóspedes do hotel, já que o ingresso individual custa R$ 850. Para data, há pacotes para uma ou duas diárias, incluindo ingressos, desde R$ 2.500 o casal, com café da manhã. Mais: emiliano.com.br.

12/04 - PAUSA NO FREVO: É HORA DO ROCK NO RECIFE

A terra das marchinhas e do frevo abre espaço para o rock and roll este mês, com o 27º Abril Pro Rock, festival que tem ajudado a lançar nomes do cenário independente ao circuito comercial, como Tulipa Ruiz, Johnny Hooker e Marcelo Jeneci. Realizado pela Astronave Iniciativas Culturais na casa de show Baile Perfumado, terá três noites: nos dias 12 e 20 se apresentam atrações como Ratos de Porão e Melefactor e as internacionais Amorphis e Nuclear Assault. Já dia 19 será a Noite das Minas, uma novidade que busca reforçar a postura feminista do festival: apenas mulheres estarão no palco, entre elas as russas do Pussy Riot e a carioca Letrux. O design do evento, assinado pela pernambucana Hallina Beltrão, também foi pensado sob a temática feminista. Ingressos a partir de R$ 60, à venda em bit.ly/abrilrock19.

14/04 - PAIXÃO DE CRISTO EM PIRACICABA

Quando se fala em encenação da Paixão de Cristo no Brasil logo se pensa na de Nova Jerusalém (PE), este ano de 13 a 20 de abril. Mas há uma opção a 2h30 de São Paulo, em Piracicaba, que este ano chega a 30ª edição. Ao todo, são nove apresentações até 21 de abril, sempre às 20h – na Sexta-feira Santa há sessão extra às 17h. O espetáculo é grandioso e se desenvolve em diversos palcos espalhados pelo Engenho Central. Ao todo, 250 voluntários, figurantes e técnicos trabalham na montagem, que este ano tem direção geral de Marcos Thadeus e nova e exclusiva trilha sonora, composta pelo músico Márcio da Silva. A encenação é idealizada pela Associação Cultural e Teatral Guarantã. Ingressos de R$ 10 a R$ 30, dependendo do lugar e do dia do espetáculo - no dia 7, haverá distribuição de 1.200 ingressos gratuitos no local, entre 10h e 16h. Mais: guaranta.org.br.

30/04 - BÉLGICA CELEBRA DIA MUNDIAL DO JAZZ

Desde 2011, o jazz tem um dia para chamar de seu, determinado pelo Unesco por ser um gênero musical que contribuiu ao longo de sua história para unir os povos. Desde então, países como a Bélgica investem em apresentações gratuitas de jazzistas (da casa e estrangeiros). Este ano, por exemplo, cinco museus belgas terão duetos originais se apresentando em suas salas de exposições e músicos improvisarão trilhas para acompanhar a projeção de filmes da década de 1920 como Impatience, produzido em 1928 pelo belga Charles Dekeukeleire. Mais: jazzday.be.