Eventos de março pelo mundo

1º DE MARÇO

​Carnaval no retiro ou na represa

Corre que ainda dá tempo: se quiser passar o carnaval em clima de retiro, o Templo do Ser, em Ilhabela, tem o pacote Carnaval Zen. São 4 noites com café da manhã vegetariano orgânico, massagem e ioga – bebidas alcoólicas e fumo proibidos – por R$ 4.000 para duas pessoas: 12-99736-3846; info@templodoser.org. Se a sua vibe é família no hotelão, a Marina Estância Confiança tem baile e bloco de lanchas pela Represa Jaguari-Jacareí; 4 noites com café e festas, desde R$ 2.760: marinaconfianca.com.br.

12 DE MARÇO

Saber mais sobre intercâmbio

Nos dias 12 (no Rio de Janeiro), 16 e 17 (em São Paulo) e 19 (em Campinas) será realizada a EduExpo, com um total de 116 expositores – escolas, universidades, governos – e 34 palestras sobre intercâmbio. Programação, horários e cadastro para entrada gratuita: bit.ly/eduexpobr. Especificamente para quem quer estudar no Canadá, dia 23 tem Expo Canadá em São Paulo, também com entrada gratuita; palestras a R$ 50: expocanada.com.br.

18 DE MARÇO

Florada das cerejeiras no Japão

Hanami, a época de observação das cerejeiras em flor no Japão, começa em meados de março. O serviço de meteorologia do país estima que as sakuras, nome local das flores, apareçam no dia 18 em Kochi, na ilha de Shikoku. Em Tóquio, dia 22; Kyoto, 25. A temporada, com mais de mil pontos de observação no país, deve terminar no começo de maio, na ilha de Hokkaido. Veja previsão de datas: bit.ly/japaosakura.

21 DE MARÇO

Jardim de tulipas na Holanda

Keukenhof, o jardim de flores mais bonito do mundo, em Lisse, a 40 km de Amsterdã, abre as portas este ano em 21 de março, e exibe suas tulipas até 19 de maio. Ingressos a 17 euros: keukenhof.nl/en.

23 DE MARÇO

Mesa farta em Brasília

O Festival Fartura, realizado todo ano em 7 cidades brasileiras e em Lisboa, vai a Brasília nos dias 23 e 24. Leva 60 cozinheiros e produtores, música e artes cênicas. Ingressos a R$ 20: farturabrasil.com.br.

23 DE MARÇO

Trancoso musical

Com atrações de diferentes gêneros musicais – Elba Ramalho cantando Dominguinhos, Paula e Jaques Morelenbaum em tributo a Tom Jobim, concertos de música clássica com artistas de várias partes do mundo e jazz latino, entre outras – apresentadas em um teatro ao ar livre, o festival Música em Trancoso movimenta uma das vilas de praia mais bonitas do Brasil, até o dia 30. Os concertos são sempre às 18h30. Ingressos custam R$ 200; há espetáculos gratuitos. Programação e vendas no site: mozarteum.org.br.