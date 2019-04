Família viaja separada, parte 1: mãe (e pai) sem filho

Meu filho era um bebê de 18 meses quando viajei sem ele pela primeira vez.

Eu estava ao mesmo tempo com saudade de sair pelo mundo sozinha e cheia de medos e dúvidas sobre como sobreviveríamos – o bebê e eu – à primeira separação. Embarquei eufórica e afogada em culpa.

No meu caso, era trabalho. Mas, independentemente do motivo, mesmo que seja a vigésima vez, depois que nascem os filhos, a montanha-russa de sentimentos ao viajar sem eles nunca mais nos abandona.

A seguir, conto o que aprendi nessa vida de mãe que também viaja sem criança. Espero que as dicas ajudem você a tornar a separação temporária um momento prazeroso ou, pelo menos, mais tranquilo para toda a família.

Não alimente a culpa e não aceite julgamentos. Em Brasília, em uma corrida de aventura, conheci uma atleta neozelandesa que tinha uma filha de um mês. Tinha deixado a bebê com a avó e me contou isso com lágrimas nos olhos, explicando o quanto aquela prova era importante para sua carreira – por isso, estava fazendo o sacrificado bate-volta da Nova Zelândia ao Brasil. Fiquei pensando no quanto aquela mulher estava se sentindo julgada a ponto de se explicar a uma estranha, eu.

Há quem sinta necessidade de tirar um tempinho para respirar, recuperar a sanidade. Quem precise de um fim de semana a sós para recolocar o relacionamento nos trilhos. Uma amiga escapuliu para Madri com o marido assim que a caçula fez 2 anos. Outra, só agora, filhos com 8 e 5, conseguiu segurança para uma ida solo a Buenos Aires. Sua viagem, seus motivos, suas regras.

Prepare as crianças. É importante conversar e explicar passo a passo tudo o que acontecerá. Quanto tempo a mamãe (ou o papai) vai ficar fora. Quem vai cuidar da criança nesses dias e o que ela vai fazer (vai à escola, passear, a dinda vem para brincarem...). Comece essa conversa vários dias antes do embarque e repita muitas vezes, mesmo que seja com um bebê. Criança precisa de rotina e informação prévia.

Delegue e confie. Mãe tem mania de achar que o pai não vai dar conta sozinho. Fuja dessa armadilha emocional. Vai, sim: ele tem a mesma responsabilidade que você pelo bem-estar dos filhos. Ele é obrigado a dar conta e fim de papo.

Se ficarão aos cuidados de avós, tios ou amigos, passe orientações sobre os hábitos das crianças. Combinem um canal de comunicação rápida. E aceite no fundo do seu coração que nem tudo sairá do seu jeito. Cardápio, hora do sono e programas permitidos na TV podem não ser do seu agrado. Tudo bem. É por pouco tempo, você conserta depois.

Presenteie com moderação. Na volta, evito chegar em casa despejando presentes sobre o meu filho. Em geral, compro uma coisa só e até espero dois a três dias para entregar. Tudo para que ele não associe a viagem da mamãe ao “direito” de ganhar um presente. Para não compensar a ausência com objetos.

Naquela primeira viagem, cheguei ao aeroporto com antecedência. Despachei mala, fui para a área de embarque, entrei num bar, comprei uma cerveja, sentei de costas para o mundo e chorei. Chorei um ano e meio de cansaço, de noites maldormidas. A alegria de estar sozinha e beber uma cerveja sem ser interrompida, pela primeira vez em tanto tempo. Chorei a insegurança de deixar o bebê por longos 13 dias. A maravilhosa expectativa de 12 horas seguidas de sono até Los Angeles (na econômica!).

E é claro que deu tudo certo. Meu filho ficou ótimo, naquela viagem e nas que vieram depois. Já chegamos à fase em que ele, aos 8 anos, é quem viaja sem mãe e sem pai. Este será o tema da próxima Criança a Bordo.