Família viaja separada, parte 2: filho sem os pais

O corpinho mal sustenta nas costas a mochila estufada de roupas e expectativas. A criança agora tem vergonha do que os outros vão pensar; mas, até um ano atrás, incluía na bagagem o bicho de pelúcia favorito, aquele que é o amigo da hora do sono. Nada mais fofo – e feliz, e tenso, e libertador, e angustiante – do que essa hora da vida em que o filho começa a viajar sem os pais.

Ela chega de repente. São as férias escolares com os avós, tios, primos. O fim de semana na praia ou no sítio com a família da melhor amiga (quando você se dá conta, sua bebê tem uma melhor amiga e é convidada para dormir fora de casa!). É a excursão da escola. O famigerado acampamento, que a gente nunca sabe se já é hora de mandar.

Com ajuda de especialistas e da minha experiência de mãe e tia de minituristas, reuni as sugestões a seguir para você viver com tranquilidade as, digamos, viagens solo das crianças.

O momento certo. Seria mais fácil se desse para estabelecer uma idade mínima, um marco a partir do qual fosse possível ter certeza de que a criança está pronta. Mas a vida real cobra observação, coragem, tentativa e erro. A psicanalista Daniela Teperman, do Instituto Gerar, aconselha não ceder a pressões externas à própria dinâmica familiar. “Não é porque os amiguinhos da mesma idade já viajam sem os pais que seu filho também está pronto. Faça testes, uma noite fora de casa, deixe participar da excursão da escola para que a criança vá aprendendo a se sentir segura”, disse a psicanalista.

Autocuidado. Criança que cuida da própria higiene pessoal está mais segura. Desde muito pequena, ensine-a a lavar sozinha o corpinho e toda aquela conversa sobre ninguém poder tocá-la nas partes íntimas. Oriente-a a tomar banho e se vestir sozinha quando for viajar sem os pais. Na volta você cuida das orelhas e unhas mal lavadas, do cabelo emaranhado.

Hora de dormir. E não é que os monstros que vivem debaixo da cama descem a serra? Pode acontecer de seu filho sentir medo durante a noite. Converse com ele ainda em casa para deixá-lo seguro de que, se bater o medo, pode telefonar para os pais. Incentive-o a levar objetos que trazem conforto emocional: bichinho de pelúcia, naninha, chupeta, travesseiro. Informe os adultos que ficarão responsáveis sobre a dinâmica de sono da criança e o que pode ser feito para uma noite tranquila, na medida do possível.

Xixi na cama. Lembre aos adultos responsáveis que o acidente deve ser tratado discretamente e sem broncas. Basta ajudar a criança a trocar o pijama e a roupa de cama. Sem espalhar a “notícia”.

Acampamento. O acampamento de férias é uma ótima opção para começar. É uma ferramenta bastante usada por escolas, o que é o melhor dos mundos pela familiaridade que a criança já tem com os envolvidos.

Para temporadas regulares de férias, acampamentos do interior de São Paulo aceitam de crianças a partir dos 4 ou 5 anos a adolescentes de até 17 anos. Os muito pequenos, em geral, vão com irmãos mais velhos. E costumam ser os mais seguros de que desejam a viagem. “É uma idade em que o pedido parte da própria criança, que observa amigos e conhecidos”, diz a responsável por Qualidade no Sítio do Carroção, Flávia Stopiglia. O local recebe de 250 a 300 hóspedes por temporada de férias.

Ana Paula Pedace, coordenadora comercial do Peraltas, em Brotas, diz que a família costuma precisar mais de apoio e orientação do que as crianças. A equipe cuida de dar notícias diárias às mães e pais aflitos e de colocar todo mundo em contato por telefone sempre que quiserem. No fim, é disso que se trata: diálogo, laços de confiança. E de permitir que a criança descubra o mundo do jeito dela.