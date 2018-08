Praia de filme de Leonardo DiCaprio fecha temporariamente e limita número de visitantes

A praia Maya Bay, na Tailândia, famosa por ser o cenário do filme A Praia (2000), protagonizado pelo ator Leonardo DiCaprio, ficará fechada para visitantes por quatro meses durante o ano, a partir de junho, anunciou o Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem. Em um esforço de recuperação dos danos causados pela alta procura de turistas, o número de visitantes será limitado para dois mil por dia, após a sua reabertura, e barcos estão proibidos de atracar em suas proximidades, tendo seu acesso permitido somente pelo lado oposto da ilha.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Muitos parques nacionais tailandeses já tinham como regra permanecerem fechados por um período do ano, geralmente entre maio e outubro, mas, pela demanda de turistas, a famosa praia manteve-se aberta para visitação sem pausas desde as filmagens do longa de DiCaprio, em 1999. Por dia, avalia-se que Maya Bay receba em média 200 barcos e quatro mil visitantes. Um estudo recente apontou que uma grande parte do recife de corais da área desapareceu, assim como a vida marinha. Ainda de acordo com a avaliação dos especialistas, outras praias de resorts do sudeste asiático estão ameaçadas. / Com Associated Press.

Leia mais: Viagem à Tailândia: gastronomia, massagem, religião e cultura