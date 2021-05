Fãs ganham exposição permanente de 'Friends' em NY e pernoite no apartamento de Monica

Dezessete anos depois do fim da série, Friends ainda movimenta uma legião de fãs pelo mundo. Não à toa, a Warner investiu na criação de uma experiência na qual o público se sente dentro da série, em Nova York - e de forma definitiva. Desde março, a cidade onde se passa o seriado finalmente tem algo para ser visitado além da fachada do prédio onde ficava o apartamento de Monica - afinal, os episódios eram todos gravados nos estúdios da Warner, em Los Angeles. O que mostra que, apesar das críticas, a série segue arrebanhando novos fãs até hoje, e permanece com um séquito fiel de antigos admiradores. O anúncio do especial The Reunion, que irá ao ar em junho na HBO, deve movimentar ainda mais o mercado relacionado à série.

The Friends Experience, no coração de Manhattan, tem dois andares e 18 salas repletas de oportunidades de fotos para serem postadas e curtidas nas redes sociais - e se sentir um pouco amigo de Joey (Matt Le Blanc), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer), Monica (Courtney Cox), Rachel (Jennifer Aniston) e Phoebe (Lisa Kudrow).

Ali, é possível fingir ser o Joey vestido com todas as roupas de Chandler na terceira temporada; simular que está tentando passar o sofá de Ross pela escada (Pivot!) na temporada 5; posar ao lado de Monica vestida com o peru de Ação de Graças na cabeça (também na quinta temporada) e até participar da abertura da série sentando no sofá em frente a uma fonte (I’ll be there for you…).

Uma noite no apartamento de Monica

Também será possível dormir uma noite no apartamento de Monica. Uma ação do site de hospedagens Booking.com vai permitir duas reservas de uma noite, para duas pessoas, nos dias 23 e 24 de maio, com direito a café da manhã no Central Perk. A experiência tem nome de episódio, The Ultimate Sleepover (O Último Pernoite). Mas é preciso ser rápido: as reservas serão abertas só no dia 21. Os mais ligeiros levam. Quem não consegue também pode visitar o apartamento no tour tradicional. O preço da diária? US$ 19,94.

E o Central Perk? Ele está lá também, claro. Você pode visitar o café que servia como ponto de encontro dos amigos ao fim da exposição. Mas ele também está aberto para quem está de passagem e só quer pegar um café (que não seja servido pela Rachel, por favor) e comprar uma lembrancinha.

A visita ao The Friends Experience dura cerca de 1 hora, com muitos espaços criativos (tem uma galeria de participações especiais nos episódios da série, por exemplo) e é preciso reservar os ingressos no site, o qual já tenta tranquilizar o público na pandemia com um aviso: “nossa limpeza é padrão Monica”. Como? Máscaras seguem sendo obrigatórias, há estações com álcool em gel por toda a exposição, esterilização com ozônio e número de visitantes controlados. Os ingressos custam a partir de US$ 45, com data e horário marcados previamente.

Experiências prévias

Até a criação deste espaço definitivo, foram várias experiências temporárias de sucesso. A primeira foi em 2014, para celebrar os 20 anos da série, quando uma versão do Central Perk foi aberto em Nova York por apenas um mês. Na época, Gunther (James Michael Tyler), o atendente apaixonado por Rachel, fazia aparições de surpresa como parte da experiência.

Quando a série completou 25 anos, em 2019, a Warner foi mais ambiciosa e montou exposições comemorativas em várias cidades do mundo - incluindo São Paulo. A Casa Warner by Friends funcionou ao longo de um mês, mas teve os ingressos esgotados em poucas horas. O espaço incluía ambientes de outras séries, uma maneira de fazer essa audiência cativa, quem sabe, se encantar por produtos novos.

A proposta ali também era a interatividade. Era possível, por exemplo, imitar a “routine”, a coreografia que Ross e Monica fizeram na sexta temporada; tirar foto na porta do apartamento de Monica; entre outros espaços instagramáveis. Uma versão menor do The Friends Experience que hoje está em Nova York e, em caráter temporário (até 31 de maio), também em Chicago.

Tour precursor nos estúdios da Warner em Los Angeles

Mas o passeio que deu origem a todas essas experiências é um clássico de Los Angeles: o tour pelos estúdios da Warner. Os ingressos eram concorridos, e deviam ser comprados com antecedência. Os visitantes eram divididos em pequenos grupos, que percorriam o espaço cenográfico em carrinhos de golfe e podiam descer em alguns momentos. Antes de embarcar, o guia perguntava: “Quais suas séries favoritas?”. Invariavelmente, Friends era citada, e o guia recheava o tour de curiosidades.

Uma das paradas era na casa dos pais de Ross e Monica. Ali, na segunda temporada, Ross viu da escada Rachel indo embora com outro par quando ia convidá-la para o baile de formatura. Por acaso, a casa também era a mesma de Gilmore Girls.

O tour pelos estúdios terminava justamente no Central Perk, o icônico café onde Joey, Chandler, Phoebe, Monica, Rachel e Ross se encontravam. E todos podiam (um por vez, claro) tirar sua foto sentada no mesmo sofá usado nas gravações e comprar souvenirs.

Por causa da pandemia, as visitas estão suspensas, e serão retomadas no fim de junho. Adultos pagam US$ 69 e crianças, US$ 59. Com a vacinação adiantada, os Estados Unidos retomam, aos poucos, as atividades normais.