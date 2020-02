Fechada por causa do coronavírus, Catedral de Milão será reaberta a turistas em 2 de março

A Catedral de Milão, na Itália, interditada por causa da epidemia do novo coronavírus desde o dia 23 de fevereiro, deve ser reaberta aos turistas no próximo dia 2 de março. Localizada na região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo avanço da doença, a igreja decidiu fechar as portas aos turistas junto a outras instituições, como escolas, museus e teatros.

Segundo a Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, instituição responsável pela gestão da igreja, o objetivo é organizar um sistema com entradas limitadas e escalonadas, com venda de ingressos apenas online.

"Falei com a Veneranda Fabbrica del Duomo, que me comunicou a vontade de reabrir aos turistas de maneira contingenciada", disse o secretário de Bem-Estar Social da Lombardia, Giulio Gallera. Atualmente, a Catedral de Milão está aberta apenas para orações, mas sem realização de missas.

Os ingressos para o Duomo custam a partir de 3 euros, mas podem variar de acordo com a quantidade de áreas visitadas - o tíquete com direito a subir ao topo da igreja parte de 13 euros. Até o momento, a epidemia do novo coronavírus já matou 17 pessoas e contaminou 650 na Itália.