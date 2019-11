Feira Escandinava traz ao Brasil sabores dos países nórdicos

Os imponentes fiordes, a aurora boreal, passeios de trenó com renas, metrópoles pra lá de civilizadas que vivem longos invernos e breves e intensos verões. Há muito para se ver nos países escandinavos, mas a distância que separa esse mundo dos brasileiros é enorme.

Uma vez por ano, porém, os paulistanos podem ter uma pequena amostra dos sabores de lá. A Feira Escandinava desembarca em São Paulo há mais de 50 anos com diversos produtos fabricados na Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. A edição de 2019 ocorre amanhã (5) e quarta (6), no Esporte Clube Pinheiros, com entrada franca.

Na época das primeiras edições, o Brasil ainda era um país fechado aos produtos importados e a Feira era uma oportunidade única de se ter acesso a um sem-número de iguarias, como peixes defumados. Mesmo hoje em dia, a seleção de produtos inclui muita coisa que não se acha nem nos empórios mais sofisticados.

Além de toda sorte de arenques e bacalhaus, há patês de caviar, de lagosta e caranguejo, geleias doces e salgadas, mostardas, biscoitinhos para comer com os patês ou apenas para acompanhar o chá da tarde, chocolates, marzipãs, guloseimas. A ala alcoólica tem aquavit, o típico aguardente de batata, além de cervejas suecas, espumantes de cidra e licores de mirtilo.

No mezanino, é possível tomar um lanche tipicamente escandinavo. Os sanduíches podem vir recheados com três receitas de arenque (ao curry, ao xerez e com ervas finas), com truta, salmão, rosbife ou, para os vegetarianos, queijo brie. Há ainda frikadeller (uma espécie de bolo de carne), tortas de maçã ou amêndoas e bolos de chocolate ou gengibre.

Mas não é só de comida que se trata a feira. Há itens de decoração, como cristais, almofadas e enfeites natalinos, além de edredons, utensílios de cozinha e, claro, brinquedos Lego (a empresa é dinamarquesa). A organização e o atendimento dos estandes ficam a cargo de quase mil voluntários e a renda arrecadada é revertida para instituições beneficentes.

Para quem está decidido a ir às compras, a dica é escolher o primeiro dia - e chegar bem cedo. O movimento é muito grande (quase uma invasão bárbara) e os produtos mais interessantes somem rápido das prateleiras. Espírito esportivo para encarar uma fila demorada para entrar no evento também é fundamental.

Feira Escandinava 2019

Endereço: Esporte Clube Pinheiros. Rua Tucumã, 528, Jardim Paulistano.

Quando: terça (5/11), das 11h às 20h e quarta (6/11) das 10h às 20h.

Ingressos: entrada grátis.