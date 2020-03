Feiras de intercâmbio em SP para escolher seu curso no exterior

Se você pensa em estudar fora, fique atento. Março é mês de feiras de intercâmbio no Brasil. Os eventos gratuitos, realizados em várias cidades, apresentam cursos de idioma e também programas de graduação e pós no exterior. Também incluem palestras que abordam, além de destinos que são tendência nesse mercado, temas como visto, acomodação e possibilidades de estudo com trabalho.

Uma das grandes vantagens de ir a uma feira dessas é a oportunidade de conversar diretamente com representantes de instituições de ensino do exterior, além de obter informações de agências governamentais de alguns destinos. Na EduExpo, realizada em São Paulo em 14 e 15 de março, França, Estados Unidos, Canadá e Coreia mostram oportunidades de estudo nas palestras do evento.

Organizado pela FPP Edu Media no Brasil, o evento reúne todo tipo de curso – idiomas, high school, técnicos, graduação, pós, MBA, mestrado e doutorado – e cerca de 100 instituições de ensino. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial. Também há cursos voltados para áreas específicas, por exemplo, os oferecidos pelas duas maiores escolas de cinema no Canadá, Vancouver Film School e Toronto Film School, e pela renomada Le Cordon Bleu, de gastronomia.

“A presença dos diretores dos departamentos internacionais das instituições de ensino e das melhores agências de intercâmbio, os seminários com temas de interesse dos visitantes e a presença dos governos de países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e França são fundamentais para auxiliar quem planeja sua sonhada viagem de estudos no exterior”, diz Daniela Ronchetti, diretora operacional da EduExpo no Brasil.

Mesmo com a taxa de câmbio desfavorável para o brasileiro é possível encontrar preços acessíveis, de acordo com a especialista no segmento. “Um mês de curso em Malta, para estudar e trabalhar, pode ser pago em 12 vezes de R$ 432”, afirma Daniela. “Em Toronto, é possível fazer um curso de inglês de quatro semanas por 12 prestações de R$ 280, incluindo taxas de matrícula e materiais didáticos.” O governo do Canadá, há 14 anos o destino de intercâmbio preferido pelos brasileiros, também dá palestra na EduExpo.

Quando o assunto é graduação, os Estados Unidos seguem na frente no interesse do brasileiro. O EducationUSA, órgão oficial do governo americano, esclarece os visitantes sobre o processo de candidatura para o ensino superior no país e a chance de conseguir bolsas de estudos.

Agência oficial do governo francês para a promoção dos estudos na França, o Campus France Brasil apresenta seu programa de bolsas Bienvenue en France, para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que participam do processo de candidatura a universidades públicas na França, para fazer graduação e pós. Com uma redução de valor entre 84% e 93%, os alunos pagam apenas E 200 por ano, em vez da média anual de E 3 a 4 mil. Outras bolsas de estudos na França para cursos universitários concedem benefícios que vão de isenção parcial da taxa anual a ajuda de custo mensal de até E 1mil.

Esta edição do primeiro semestre da EduExpo também estará ainda em Campinas (12 de março), Brasília (17 de março) e Rio de Janeiro (19 de março).

Intercâmbio teen e curso no Canadá

Há ainda eventos dedicados a nichos. A CI, por exemplo, realiza a Feira de Intercâmbio Teen, em 14 de março. Em sua 12ª edição, é focada em estudantes de 7 a 17 anos, mostrando oportunidades para quem busca fazer de high school a faculdade no exterior.

Em uma das palestras, o coach de carreira André Pitelli fala para os pais sobre os benefícios do intercâmbio na adolescência. Adalberto Gomes, da EduPortugal, mostra o país europeu como uma opção de baixo custo para fazer faculdade no exterior e chance de trabalho durante a graduação. Entre outros temas abordados tem ainda aula de dança de cheerleader (prática muito comum no high school nos Estados Unidos) e dicas para montar um diário de intercâmbio em redes sociais como Instagram, YouTube e TikTok.

Para quem já escolheu o Canadá como destino para estudar e, quem sabe, até morar, a ExpoCanada pretende mostrar caminhos possíveis para isso, em 21 de março em São Paulo. Além da capital paulista, recebem o evento organizado pela Canada Intercâmbio: Curitiba (14 de março), Vitória (17 de março), Recife (19 de março), Belo Horizonte (23 de março) e Santo André, no ABC paulista(25 de março).

Com entrada gratuita, a feira conta com a participação de escolas de inglês (entre elas, Ilac e Global Village) e de instituições canadenses de ensino público e privado, como o Seneca College e o Vancouver Community College. Ed Santos, cofundador da Canada Intercambio e consultor de imigração credenciado pelos Consultores de Imigração do Conselho Regular do Canadá (ICCRC), dá palestras pagas sobre empregabilidade e imigração – antecipadamente, cada uma custa R$ 80; na hora, R$ 100.

Feiras para estudar no exterior em São Paulo

EduExpo

14 e 15 de março, das 14 às 19 horas

Centro de Convenções Shopping Frei Caneca: Rua Frei Caneca, 569, Consolação

Feira de Intercâmbio Teen CI

14 de março, das 12 às 19 horas

Hotel Tivoli Mofarrej: Alameda Santos, 1.437 - Jardim Paulista

ExpoCanada

21 de março, das 13 às 19 horas

Espaço Citrón: Rua José Guerra, 130 Chácara Santo Antônio