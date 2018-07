Férias com crianças: oito destinos nada óbvios

É no inverno que Gramado alcança seu auge: a arquitetura europeia, as ruas floridas e os inúmeros restaurantes de fondue foram feitos sob medida para as temperaturas da estação fria. Não por acaso, a pequena cidade gaúcha tornou-se um dos destinos mais cobiçados nesta época do ano, com atrações que satisfazem a toda a família.

Enquanto os adultos se esbaldam com os menus que ora homenageiam a cozinha alemã, ora a italiana – origem da maioria dos imigrantes da Serra Gaúcha –, os pequenos têm de decidir por onde começar sua diversão. Pois as opções são muitas: Gramado investiu em museus e parques temáticos.

Uma vez no inverno, por que não testar suas habilidades nos esportes de neve? O Parque Snowland (em julho, o ingresso adulto custa R$ 169, e crianças pagam R$ 139) foi criado com esse propósito, e é o queridinho das crianças mais radicais. Graças a uma montanha de neve artificial, instalada ali, é possível aprender manobras do esqui e do snowboard no parque da Serra Gaúcha. Patinar no gelo e deslizar numa boia pelos corredores de um castelo mágico são as outras atrações mais concorridas.

Mundo pequenino. A neve também está presente no Mini Mundo (adultos a R$ 36; crianças entre 3 e 15 anos por R$ 18; grátis até 2 anos), no alto da sua Cordilheira dos Andes, uma perfeita réplica da montanha latino-americana. Fundado em 1983, o parque reúne miniaturas de pontos geográficos, monumentos e construções do mundo todo. Há desde a torre de TV de Hamburgo, passando pela Igreja São Francisco de Assis (em Ouro Preto), até o Castelo de Neuschwanstein, aquele da Bavária, na Alemanha, que inspirou Walt Disney a criar o Castelo da Cinderela.

Já o Hollywood Dream Cars (R$ 60 para adultos; R$ 30 para crianças de 5 a 12 anos) homenageia a época de ouro dos carrões norte-americanos, com um acervo de 28 modelos dos anos 1950. Referências a Elvis Presley são encontradas por todo o espaço, que tem como destaque um Cadillac Eldorado Biarriz 1957 cor de rosa.

Quem tiver mais tempo na viagem à Serra Gaúcha pode ainda visitar os outros museus do grupo de entretenimento: o Super Carros, dedicado a veículos esportivos; o Harley Motor Show, com belo modelos da marca; o Museu de Cera, onde estrelas nacionais e internacionais estão representadas; e o Parque dos Dinossauros, para uma experiência com os gigantes. O passaporte combo, com entrada para todas as atrações, sai por a partir de R$ 170.

Mais diversão ao lado. Como se as atrações de Gramado não fossem suficientes, há ainda muito o que se ver e fazer em Canela, cidade a apenas 7 quilômetros. Lá fica o Alpen Park, com tirolesa, arvorismo, cinema 4D, quadriciclo e trenó, além de carrinho de montanha-russa (R$ 90 o passaporte para seis atrações; ingresso da montanha-russa a R$ 24,30). Gramado e Canela dividem ainda a tradição local do chocolate, com muitas lojas para se deliciar.

Cascata e passeio de bondinho

O principal chamariz da cidade de Canela é a Cascata do Caracol, uma queda d’água de 131 metros de altura. É possível apreciar esse cartão-postal da Serra Gaúcha a partir do mirante do parque de mesmo nome (R$ 20), no entanto, o melhor ângulo da cascata se consegue durante o passeio de bondinho (R$ 42), um investimento bastante válido.

A segunda grande atração dali é o Castelinho Caracol, a antiga residência de uma família de imigrantes alemães da região que foi transformada em museu. Os cômodos da construção possuem móveis, louças e peças originais, e a cozinha do lugar chama a atenção com seu fogão a lenha esmaltado à mão, ainda em funcionamento. É nele que as cozinheiras preparam o famoso apfelstrudel (torta de maçã típica da Alemanha), uma receita passada de geração em geração, servida no café do museu. Se o frio da serra permitir, recomenda-se provar essa delícia acompanhada por uma bola de sorvete.