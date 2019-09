Festas de Halloween começam em parques de diversão no Brasil e EUA

Confira a agenda de eventos no mundo todo no mês de setembro e programe-se.

04/09 - CERVEJA ARTESANAL NO RIO DE JANEIRO

Quatro dias degustando cervejas artesanais no Píer Mauá, de frente para a Baía de Guanabara, ao som de jazz, rock e samba. Assim será a 7ª edição do Mondial de la Bière no Rio de Janeiro, evento que ocorre desde 1994 no Canadá, com versões anuais na França e no Brasil, e reúne fabricantes, distribuidores e importadores da bebida. Serão mais de 1500 rótulos à disposição do público, além de shows, premiação das melhores cervejas e concurso fotográfico. Desde R$ 45; mondialdelabiererio.com.

05/09 - FESTIVAL GASTRONÔMICO EM GRAMADO

Depois do Festival de Cinema, Gramado, na Serra Gaúcha, se prepara para receber a 11ª edição de seu Festival Gastronômico. Este ano, a inspiração culinária e da decoração é o Chile, de onde vêm chefs convidados. No cardápio, serão mais de 20 opções entre salgados (R$ 30) e doces (R$ 20), oferecidas na Praça Major Nicoletti e na Rua Pedro Benetti. Vai até 22 de setembro, às sextas-feiras e fins de semana. Mais: facebook.com/FestivalDeGastronomia.

06/09 - HALLOWEEN NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS

É época de as noites do terror invadirem os parques de diversão. No Brasil, o aquático Wet'n Wild realiza suas Noites Macabras em noites alternadas até 28 de setembro (desde R$ 55) e o Hopi Hari segue com a Hora do Horror até 29 de setembro (R$ 130).

Já nos EUA, a tradicional Halloween Horror Nights da Universal começa dia 6 e vai até 2 de novembro, com 10 casas mal-assombradas, entre elas a inspirada na série Stranger Things (desde US$ 68). E o Magic Kingdom, da Disney, oferece surpresas fantasmagóricas na companhia de Mickey e Minnie até 1º de novembro (desde US$ 79).

06/09 - DJs BRASILEIRAS COMANDAM FESTA EM USHUAIA

Pelo 3º ano consecutivo, as brasileiras Marina Diniz e Ornella Maggi estarão à frente das pick-ups na estação de esqui Cerro Castor, em Ushuaia, na Argentina. Com passagens por outros destinos de neve, como Aspen (EUA) e Courchevel (França), elas estarão na cidade patagônica nos dias 6, 7 e 8, entre o centro de esqui e o Arakur Resort, principal base da região (onde a temporada de neve se estende até o início de outubro). Ingressos desde R$ 113; cerrocastor.com.

07/09 - FERIADO COM BAILE, STAND-UP E VINHO

Apesar de, este ano, o feriado da Independência ser no sábado, alguns lugares prepararam pacotes especiais para o período de 6 a 8 de setembro. No interior de São Paulo, o Brotas Eco Resort dará boas-vindas à primavera com o Baile das Flores e jantares temáticos, além de atividades como tirolesa, caiaque, rafting, entre outros. O pacote para o casal e uma criança de até 9 anos custa a partir de R$ 1.755, com todas as refeições incluídas e um ingresso para a Fundação CEU (Centro de Estudos do Universo).

Em Jurerê Internacional, Florianópolis, o humorista Octávio Mendes, fundador do Terça Insana e ator do programa A Praça é Nossa, do SBT, anima as noites do hotel Jurerê Beach Village com o espetáculo Irmã Selma (foto). O pacote que inclui café da manhã, show e jantar no dia 7 custa desde R$ 944 o casal; o ingresso só para stand-up e jantar sai por R$ 100 por pessoa.

Já no Paraná, o tradicional passeio de trem entre Curitiba e Morretes operado pela Serra Verde Express recebe, no dia 7, a primeira edição do Trem Del Vino. Além de paisagens singulares, os passageiros poderão degustar uma seleção de vinhos tintos, guiados por um sommelier. Custa R$ 345 e inclui almoço típico em Morretes; bit.ly/tremparana.

14/09 - ARTE NA TURQUIA

Istambul terá um verdadeiro "outono artístico" em setembro. Do dia 14 a 10 de novembro, por exemplo, a 16ª Bienal de Arte explorará a enorme massa de resíduos plásticos formada no Oceano Pacífico. Já entre 19 e 22, o Istanbul Coffee Festival leva ao parque Küçükçiftlik concertos, debates e workshops, regado a muito café turco. Programações: bienal.iksv.org/en e istanbulcoffeefestival.com.tr/en.

27/09 - SHOWS E NEGÓCIOS NO ROCK IN RIO

Este ano, o Rock in Rio será dedicado também ao mundo corporativo. Além de shows - o lline up desta edição tem, entre outros nomes, Foo Fighters, Bon Jovi, Ivete Sangalo e Anitta -, haverá um curso sobre o modelo de negócio da marca com Roberto Medina, fundador do festival, no dia 1º de outubro (desde R$ 2.700, incluindo um dia de show). Para assistir apenas aos shows, a CVC ainda tem pacotes para os dias 28 de setembro, 3 e 5 de outubro, desde R$ 868.

27/09 - BLACK FRIDAY (ANTECIPADA) DE VIAGENS

O dia internacional de descontos é em novembro. Mas a Abav (Associação Brasileira de Agências de Viagens) decidiu antecipar a data criando a primeira Black Friday de Viagens. O evento será no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo, e reunirá agentes de viagem com ofertas para destinos nacionais e internacionais e descontos de 5% a 50%. Num site específico, que ainda não foi divulgado, o público poderá consultar os produtos que estarão à venda e comprar ingresso para o evento (desde R$ 25).

29/09 - MARATONA EM FOZ DO IGUAÇU

As atenções de quem estiver em Foz do Iguaçu, no Paraná, se dividirão entre as cataratas e os atletas (amadores e profissionais) que vão participar da 12ª edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu Sesc-PR no dia 29. Serão três provas: 42 km, maratona de revezamento em duplas e corrida de rua de 11,5 km. As inscrições foram prorrogadas e vão até 8 de setembro, custando desde R$ 130 para quem não é associado ao Sesc. Mais: bit.ly/corridafoz.