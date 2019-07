Finca Decero: vista para os Andes

Você vai se impressionar com a vista dos picos andinos durante a degustação na Finca Decero, em Agrelo. As edificações da vinícola – que usam materiais locais – do suíço Thomas Schmidheiny se refletem em seus vinhos varietais encorpados (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Tannat). A visita é feita em grupos pequenos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os vinhos, destaque para The Owl & The Dust Devil 2015, blend de uvas tintas com um frutado expressivo e longo final. Outro é o Cabernet Sauvignon 2015. Dica: os vinhos da Decero não são exportados para o Brasil, por isso se gostar, compre. As garrafas custam de R$ 50 a R$ 150.

Serviço

A visita não é cobrada, só a degustação. São duas opções, a partir de 400 pesos (R$ 35). As reservas (também para o restaurante) podem ser feitas em decero.com.