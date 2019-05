Fique atento: o que acontece em maio no Brasil e no mundo

02/05 - Flórida musical

Localizada 115 quilômetros ao norte de Miami, a cidade de West Palm Beach, na Flórida, recebe até o dia 5 o SunFest. O evento musical terá três palcos onde se apresentarão mais de 40 atrações, entre elas Keith Urban, One Republic, Diplo, Tears For Fears e Earth Wind and Fire. Ingressos custam de US$ 47 (um dia) a US$ 94 (passe para os três dias de shows). Nas mesmas datas, o centro da cidade terá evento paralelo dedicado a gastronomia e vinhos – por US$ 25 a US$ 30, será possível degustar comidinhas e drinques de vários bares e restaurantes. Mais: sunfest.com.

03/05 - Comer e beber em Itatiba

Inspirado no Estado americano, o Alabama Festival de Itatiba reunirá seis marcas de cervejas artesanais da região, doze food trucks e uma extensa programação musical com sete bandas tocando ao vivo. No dia da abertura, o evento tem clima de happy hour: começa às 18h e vai até a meia-noite. No sábado e no domingo (dia de encerramento) o espaço abre mais cedo, às 10h. Para as crianças, também haverá atividades recreativas com monitores. O ingresso antecipado avulso custa R$ 15; o combo para os três dias custa R$ 40. Informações: festival.steakhousealabama.com.br.

03/05 - Adrenalina em Toronto

A montanha-russa com o mais alto, mais longo e mais rápido “mergulho” – ou dive, como eles dizem – terá como casa o Canadá’s Wonderland, nas imediações de Toronto, no Canadá. A Yukon Striker deixará os aventureiros pendurados a 76 metros de altura em um ângulo de 90° antes de despencar a uma velocidade de 130 km/h. Ao todo, são 3 minutos e 25 segundos de muita adrenalina – incluindo um túnel e quatro loopings. Veja o vídeo e saiba mais sobre a atração:

04/05 - Jazz e Blues em Curitiba

Curitiba entra no embalo do Jazz e do Blues em maio com dois eventos em pontos emblemáticos da capital paranaense. No dia 4, o Museu Oscar Niemeyer recebe o Curitiba Blues Festival, com um dia inteiro com diferentes bandas e trios, além de chope artesanal e food trucks. O ingresso custa R$ 35. Já no dia 16 a Ópera de Arame vira palco do jazz com a apresentação do bandolinista brasileiro Hamilton de Holanda e do saxofonista norte-americano Joshua Redman no projeto Curitiba Jazz Sessions. Ingressos a R$ 80. As entradas de ambos os eventos podem ser compradas antecipadamente pelo site eventim.com.br

09/05 - Debater ações para o turismo

Palestras e debates focados em quem trabalha (ou quer trabalhar) com turismo permeiam o Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Serão três dias para discutir estratégias, cases de sucesso e boas práticas. Entre os palestrantes está Michel Lemieux, diretor artístico de espetáculos como o Cirque du Soleil, que vai falar sobre a arte e a cultura como incremento turístico. Inscrições: forumgramado.com.br.

16/05 - Mickey em São Francisco

As celebrações pelos 90 anos do famoso ratinho criado por Walt Disney chegam a São Francisco, na Califórnia. A exposição Mickey Mouse: From Walt to the World segue até 6 de junho do próximo ano no Walt Disney Family Museum. Serão mais de 400 objetos, desde rascunhos inéditos do personagem a artigos de marketing e fotos vintage. Há ainda versões feitas por artistas como Andy Warhol e Tom Wood (foto). Ingressos a US$ 15; waltdisney.org

17/05 - Música no Inhotim

A quinta edição do festival MECAInhotim será entre os dias 17 e 19 de maio no icônico museu a céu aberto localizado em Brumadinho, Minas Gerais. A programação conta com conversas, workshops e shows. Entre as atrações principais, Gilberto Gil, Pitty, Tulipa Ruiz, Céu e Duda Beat. Durante as atividades, as galerias e jardins do Inhotim ficarão abertos para visitação.

Ingressos custam de R$ 90 a R$ 320 (no site mecainhotim.com.br) – estudantes e quem paga a meia-entrada social devem doar um livro em bom estado para ter direito ao benefício. Os volumes serão destinados às bibliotecas da cidade. Além disso, o evento lançou em fevereiro o fundo PróBrumadinho (probrumadinho.org) para arrecadar recursos para recuperação da cidade.

18/05 - Madrugada cultural pela Europa

Mais de 1.800 museus e galerias ficarão abertos durante toda a madrugada do terceiro sábado de maio. Tendo a França como carro-chefe, a Noite Europeia dos Museus reúne instituições de mais de uma dezena de países, segundo o Ministério da Cultura francês, principal mobilizador do evento – cerca de 1 mil instituições participantes estão na própria França.

A maioria permanecerá aberta ininterruptamente durante toda a madrugada até domingo, no horário normal de encerramento das atividades. Em Paris, os ícones Louvre, D’Orsay e Pompidou fazem parte da programação. Na Inglaterra, o evento tem o formato de um festival que começa com algumas atividades culturais no dia 15, e tem seu ápice no dia 18 (museumsatnight.org.uk). No site nuitdesmusees.culture.gouv.fr está toda a programação – em Programme, na tela inicial, há um mapa de países e museus participantes.