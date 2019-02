Fique esperto: Veneza aumenta taxa de visitação para 3 euros por dia

1. VOCÊ SABIA?

Três euros por dia custará a taxa de visitação em Veneza, na Itália. A cobrança visa disciplinar o fluxo turístico na cidade e já tem reajuste previsto para 31 de dezembro: passará a 8 euros em dias de semana, e 10 euros nos fins de semana e eventos.

Cem euros até 450 euros é o valor da multa prevista a quem não pagar a taxa. O plano prevê ainda criar, até 2022, um agendamento prévio para visitantes. O formato de fiscalização não foi divulgado.

2. DICA DE ROTEIRO

Expedição no Vale do Pati

Considerado o filé mignon da Chapada Diamantina, na Bahia, o trekking pelo Vale do Pati é o foco do pacote da MW Trekking. Com duração de 7 dias e saída de São Paulo em 21 de março, custa R$ 2.390 por pessoa com acompanhamento de três guias especializados e parte das refeições. Aéreo e alguns pernoites à parte.

3. BATE-VOLTA

Fim de semana havaiano

Quer programa para o fim de semana? O sábado no Wet’n Wild, parque aquático em Itupeva, a 70 km de São Paulo, será animado por um Baile do Havaí com show da banda Jota Quest e três DJs. Atenção: a baladinha será noturna, para adultos, das 22 às 3 horas. Custa R$ 89, com frutas à vontade, ou R$ 129, com bebidas, no site wetshop.com.br. Há traje obrigatório: bermuda, calça ou saia branca e parte de cima da roupa florida. Vale vestido todo florido.

4. GASTRONOMIA

Sabores do Vale do Café

O passeio pelo Vale do Café, no interior do Rio de Janeiro, é sempre recheado de histórias e belas paisagens. No próximo 16 de fevereiro, o local reservará também um banquete para os apreciadores de carne. Na data, o Bistrô Casa do Lago, em Vassouras, receberá o 1º BBQ Vassouras Festival, onde chefs e assadores especialistas, como Antonio Pimentel e Jane Pereira, comandarão quatro estações de carnes como cordeiro e costela. Inclui open bar de cerveja e shows: R$ 150 por pessoa.

5. CARNAVAL

Folia familiar no Guarujá

Baile, balada teen, festa na piscina, escola de samba, ateliê de fantasias, oficina de abadá, roda de samba e bloquinho movimentam o carnaval familiar do resort Sofitel Jequitimar, no Guarujá (SP). Pacote de cinco noites para duas pessoas, com meia pensão e entretenimento, custa a partir de R$ 11 mil – adicional de R$ 200 por criança. Reservas: 13-2104-2000.

Maceió com economia

Para um feriado mais econômico e com folia moderada, Maceió. Se surgir um bloco, o recém-inaugurado hotel Soft Inn Ponta Verde terá camarim com customização de camisetas e colares, e cerveja artesanal alagoana. Diárias de R$ 374,40 a R$ 468: 82-3131-1600; reservas.mpv@softinn.com.br.

Pedal e cerveja

Se a ideia é se afastar mesmo do clima de folia, que tal pedalar pelo Vale da Cerveja, em Santa Catarina? Blumenau e o Vale do Rio Itajaí são o cenário para 4 dias (2 a 5 de março) de bike entre cervejarias artesanais e belas paisagens, com direito a minicurso de degustação. Desde R$ 1.920 por pessoa, com hospedagem, guias e bicicletas, sem aéreo: bit.ly/carnacerveja. Já fizemos o roteiro; confira: bit.ly/blumenaucerveja.