Fique esperto: atividades de verão no litoral e no interior de SP

Todas as semanas, o caderno impresso do Viagem traz dicas de lugares, pacotes, roteiros, inaugurações e curiosidades para você. Agora elas estarão reunidas no nosso site também. Confira o melhor da semana:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. VOCÊ SABIA?

35 reais custa a mais barata das três medalhas especiais vendidas pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro em comemoração aos 200 anos do Museu Nacional, completados em 2018, quando a instituição foi destruída por um incêndio.

10 gramas pesa a medalha de cuproniquel, à venda no clubedamedalha.com.br. A Casa da Moeda também abriga a 1ª mostra do museu após a tragédia. Nela, 160 peças recriam a Antártica há 90 milhões de anos. Grátis, até maio.

2. HOTÉIS

Férias com a turma da Luna e do Sítio do Picapau Amarelo

A turma do Sítio do Picapau Amarelo fica em Taubaté até o fim de janeiro, animando a garotada no Hotel Fazenda Mazzaropi. Teatro e brincadeiras lúdicas somam-se a atividades como passeio a cavalo, parquinho e outras atrações. Com pensão completa, desde R$ 981 o casal.

No Guarujá, o Casa Grande Hotel recepciona as crianças com personagens do desenho Show da Luna. Na agenda ao lado da turma, aulas de surfe para crianças acima de 3 anos. Até 26 de janeiro, com diárias desde R$ 1.158 o casal, com café.

3. FESTIVAL

Música em Cunha

Jazz, blues, soul, pop e rock vão embalar a cidade, a 3 horas de São Paulo, entre os dias 24 e 27 de janeiro. O Verão na Montanha – 2º Cunha Fest traz aos palcos nomes como André Frateschi (foto), vencedor do programa Popstar 2017, Big Time Orchestra e a internacional Orleans Street. É grátis. Mais: cunha.sp.gov.br.

4. FITNESS

Corrida na Terra Santa

Estão abertas as inscrições para a 9ª Maratona de Jerusalém, marcada para 15 de março. Os corredores podem escolher entre quatro modalidades, com preços que variam entre US$ 31 (5 km) a US$ 88 (completa, 42,2 km). A previsão é que 35 mil pessoas corram pela cidade israelense, passando por pontos históricos.

5. PACOTE

Esquiar no Líbano

Descer as montanhas nevadas da Europa não é exatamente uma novidade para esquiadores ou snowboarders experientes. No entanto, a L’Espace Tours, membro do seleto grupo de operadoras de luxo Virtuoso, sugere um pacote pela estação de Mzaar Kfardebian, a maior do Oriente Médio. Os roteiros – personalizados de acordo com a preferência do cliente – custam a partir de US$ 3.800 por pessoa, sem aéreo.