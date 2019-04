Fique esperto: Chile ganha novo roteiro de vinho entre Santiago e Valparaíso

1. DICA DE ROTEIRO

Nova rota vinícola no Chile

Entre Santiago e Valparaíso, acaba de ser criada uma nova rota para os amantes dos vinhos. Localizada no Valle de Casablanca, a Vinícolas de Autor reúne um grupo de vinícolas, hotéis charmosos e restaurantes para promover os atrativos da região. Há roteiros prontos, como o chamado Os Vinhos e o Vale, que inclui visita e degustação em três vinícolas e parada para almoço (não incluído), por 59 mil pesos chilenos (R$ 340). É possível, porém, criar roteiros personalizados, com bate-voltas de Santiago ou Valparaíso. Mais informações e roteiros: vinicolasdeautorchile.com.

2. PARA ELAS

Mulheres compartilham experiências de viagem

Dois dias dedicados a falar sobre experiências de viagem femininas. O 1º Encontro de Mulheres Viajantes, nos dias 27 e 28, em São Paulo, trará temas como planejamento, trocar hospedagem por trabalho e depoimentos inspiracionais. A partir de R$ 157; encontromulheresviajantes.com.br.

Viajar e empreender

A escola de formação de líderes Sonata Brasil montou um programa na França com aulas e workshops voltados ao empreendedorismo feminino e visitas a empresas como a Veuve Clicquot, em Champagne. Paradas ainda em Giverny e Paris. De 9 a 13 de setembro, a partir de 2.770 euros por pessoa; sonatabrasil.com.br.

3. GASTRONOMIA

Percorra os sabores da Ilha da Madeira

Quase três horas percorrendo (e provando) os sabores mais tradicionais da Ilha da Madeira. Essa é a proposta do Wine and Food Walking Tour, que percorre as ruas da capital, Funchal, com 9 paradas, 11 provas de comida (como as lapas, tipo de molusco local, na foto) e 6 degustações de vinhos. Preço: 60 euros (R$ 260); bit.ly/provafunchal.

4. NATUREZA

Caminhada no Vale do Café

No dia 28, Vassouras (RJ), no Vale do Café, vai receber a 13ª edição da Caminhada Anda Brasil. O percurso, de 9 quilômetros, será guiado por um biólogo e mistura história e natureza, passando por uma grande área de Mata Atlântica preservada que integra o Hotel Fazenda Galo Vermelho. A propriedade mantém atmosfera colonial, com 14 quartos, mas a caminhada é gratuita, inclusive para não hóspedes. O trajeto é considerado de nível médio e passa por antigos fornos de carvão, cachoeira e a Árvore da Vida, uma imbirema de 200 anos. Inscrições: vassouras.caminhadas.info.

5. VOCÊ SABIA?

9 dólares neozelandeses (R$ 23) é o valor que brasileiros e cidadãos de outros 59 países passarão a pagar para entrar na Nova Zelândia. O país exigirá uma autorização eletrônica dos viajantes a partir de 1º de outubro.

2 anos é o prazo de duração do documento. Junto com ele, será preciso pagar uma taxa ambiental de 35 dólares neozelandeses (R$ 90), que terá a mesma validade da autorização. O formulário estará disponível em julho. Mais: bit.ly/entranz.