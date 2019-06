Fique esperto: confira as novidades do mundo das viagens

Todas as semanas, o caderno impresso do Viagem traz dicas de lugares, pacotes, roteiros, inaugurações e curiosidades para você. Confira o melhor da semana.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. MÚSICA

Festival de música eletrônica invade Noronha

Três dias de festa. Essa é a proposta do Noronha Weekend, que vai colocar a ilha de Fernando de Noronha para dançar ao som do funk e da música eletrônica entre 6 e 8 de julho. O local escolhido para receber o festival, sempre das 22h às 6h, foi o Museu do Tubarão. Os ingressos custam R$ 650 por dia ou R$ 1.750 para os três dias com open bar de energético, cerveja, uísque, vodca gin, refrigerante e água. Há pacotes de três noites com pousadas parceiras por a partir de R$ 3.042,90 por pessoa em quarto duplo, com ingressos. Mais informações: ingresse.com/noronha-weekend.

2. VOCÊ SABIA?

770 mil brasileiros desembarcaram em Buenos Aires em 2018, segundo o órgão de turismo da cidade. O número coloca o Brasil como o maior emissor de turistas na capital argentina. Para este ano, espera-se que o número cresça 40%.

3. AÉREO

Lufthansa faz promoção para viajar a dois

Se você está planejando uma viagem a dois para a Europa, a Lufthansa está com uma promoção em passagens compradas para as classes executiva e econômica premium até 13 de junho. É preciso que duas pessoas viajem juntas e embarquem até junho de 2020. As tarifas começam em US$ 657 por pessoa; lufthansa.com.

4. DICA DE ROTEIRO

Na Itália, como os italianos

Que tal viajar pela Itália e aprender alguns truques da culinária do país diretamente com os chefs locais? O pacote Culinária Italiana de A a Z, da Falcor Travels, leva os turistas-aprendizes a cidades como Roma, Lazio e Abruzzo não apenas para cozinhar alguns pratos menos conhecidos no Brasil, mas também para visitar locais de produção de ingredientes e patrimônios históricos. O tour será de 7 a 14 de setembro – custa ¤ 1.700 e inclui 20 horas de curso, refeições, hospedagem e passeios; bit.ly/gastroitalia.

5. FERIADO

Socorro recebe exposição de carros antigos

Apaixonados por carros antigos podem se programar para ir a Socorro, a 140 km da capital paulista, no feriado de Corpus Christi. De 20 a 23 de junho, o Circuito Retrô Car levará ao Circuito das Malhas Outlet preciosidades em quatro rodas. Para as crianças, haverá um circuito com mini fuscas. O local conta ainda com várias opções de food trucks e a entrada é gratuita; circuitooutlet.com.br.

6. TECNOLOGIA

App sugere destinos ‘no meio do caminho’ para familiares que moram distantes

Para ajudar a amigos e familiares que moram em países ou cidades distantes, a Kayak criou a plataforma Encontros. É preciso colocar a cidade onde cada um está e a ferramenta sugere os melhores destinos intermediários (levando em conta voos e conexões) já com o preços estimado das passagens aéreas. Mais: kayak.com.br.

7. ARTE

Artista cobre campo da Califórnia de luzes

Um total de 58 mil esferas iluminadas ficarão espalhadas até janeiro de 2020 em Sensorio, espaço artístico ao ar livre localizado em Paso Robles, na Califórnia. Fields of Lights é o nome da exposição do artista Bruce Munro, que usou energia solar para acender as luzes. Entrada: US$ 30. Mais: sensoriopaso.com