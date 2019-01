Fique esperto: confira as novidades do mundo das viagens

Todas as semanas, o caderno impresso do Viagem traz dicas de lugares, pacotes, roteiros, inaugurações e curiosidades para você. Agora elas estarão reunidas no nosso site também. Confira o melhor da semana:

1. VOCÊ SABIA?

Noventa e cinco anos tem a estação férrea de Canela, na Serra Gaúcha. Construída em 1924, foi revitalizada e reabrirá para o público dia 18 como complexo gastronômico e de lazer, fruto de uma parceria público-privada.

Quatenta e dois empreendimentos vão ocupar o espaço de 5,9 mil metros quadrados até dezembro deste ano, entre eles os chocolates Florybal e o Mundo a Vapor, um dos museus da cidade. A festa de inauguração será nesta quinta-feira.

2. BATE-VOLTA

Colheita de uva no interior paulista

Em São Roque, o restaurante Don Patto e a Vinícola Casa da Árvore oferecem passeio com café da manhã, almoço e pisa da uva nos dias 20, 26 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro (R$ 195). Já a Vinícola Góes (foto acima) realiza sua vindima nos fins de semana entre 25 de janeiro e 17 fevereiro, com visita guiada aos parreirais e à fábrica, pisa da uva, almoço, música e dança (R$ 240). Em Jundiaí, a 36ª Festa da Uva e a 7ª Expo Vinhos ocorrem de quinta a domingo, no Parque da Uva, de 17 de janeiro a 3 de fevereiro. Grátis.

3. PACOTE

Para escapar do carnaval

Quer aproveitar o carnaval longe da folia e num destino romântico? Que tal um roteiro pelas viticultoras e rústicas cidades de Delta do Tigre, Carmelo e Colônia de Sacramento, entre a Argentina e o Uruguai? A agência Let Viagens tem pacote de quatro noites pela chamada “Toscana Uruguaia”, com saída em 2 de março de São Paulo em direção a Buenos Aires – são apenas 12 pessoas no grupo. A travessia para o lado uruguaio é feita de barco pelo Delta do Tigre e o pacote inclui ainda visita a vinícolas (em uma delas, os viajantes têm a chance de virar enólogos por um dia), degustação de vinhos, café da manhã, almoço e um jantar, traslados e aéreo da Ethiopian. Desde US$ 2.295 por pessoa, em apartamento duplo. Mais: letviagens.com.br.

4. INVERNO

Patinação no iglu suíço

Um iglu a 1.800 metros de altitude, em meio aos Alpes e onde dá para patinar e dançar. O local fica no Monte Titlis, na Suíça, no Parque de Neve Trübsee. Grátis para quem tem o passe da estação, desde 26 francos suíços (R$ 99; titlis.ch/pt).

4. VERÃO

Maresias dá música

Bares, baladas e surfistas são marcas registradas da cidade litorânea a 3 horas de São Paulo. E, claro, no verão a agenda de eventos aumenta por lá. No Amstel Beach Club, os cantores Jammil e Thiaguinho (foto acima) se apresentam nos dias 19 e 25 de janeiro, respectivamente. No dia 26, o bar será tomado por bloquinhos de carnaval. Piscina e salão de jogos são outras opções de entretenimento do local, inaugurado em dezembro à beira-mar. Ingressos entre R$ 35 e R$ 110; bit.ly/amsmaresias.

5. FÉRIAS

Gastando energia

Com unidades em São Paulo, Itu e Salesópolis, o Museu da Energia preparou atividades gratuitas e educativas como gincanas, oficinas de catavento e de bombas de sementes e trilhas até dia 26. Programação em museudaenergia.org.br.

6. HOTEL

Bem-estar em família

Alimentação saudável, qualidade de vida e exercícios físicos são os pilares da Semana da Família do Rituaali Clínica & Spa, em Penedo (RJ). Entre 20 e 27 de janeiro, o hotel terá programação focada no relaxamento e mudança de hábitos para pais e filhos. Desde R$ 12.270 sete noites, um adulto e uma criança; rituaali.com.br.