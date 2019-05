Fique esperto: confira Polentaço no Rio Grande do Sul e voos fretados para Bariloche em julho

1. VOCÊ SABIA?

Polentaço no Sul

800 quilos de polenta serão preparados (e poderão ser consumidos) nos dias 18 e 19 de maio, durante a 10ª edição do Polentaço, tradicional festa da polenta que ocorre em Monte Belo do Sul, a 2 horas de Porto Alegre.

15 jurados vão escolher também as melhores e mais originais esculturas de polenta – sim, feitas de farinha de milho – expostas num pavilhão durante a festa. Haverá ainda barracas de comida e shows. Grátis.

2. CRUZEIRO

Adrenalina em alto-mar

Pilotar naves espaciais, perseguir zumbis, voar de asa-delta e fugir de dinossauros. É possível fazer tudo isso – virtualmente, é claro – no novo pavilhão de entretenimento do Norwegian Joy, o Galaxy. Inaugurada há dois anos, a embarcação faz cruzeiros pelo Alasca, pela costa oeste dos Estados Unidos e, ainda este ano, fará roteiros pela América Central. Os pacotes custam a partir de R$ 2.840, e, para usar a nova área de diversão, paga-se à parte: US$ 29 por 90 minutos.

3. BATE-VOLTAS

Explore o Rio em um dia

Diversas unidades do Sesc Rio oferecem opções de passeios de um dia pelo Estado este mês. Há roteiros que incluem pontos históricos e culturais no Vale do Café, como o jardim Uaná Etê. Outros levam à trilha no Parque da Pedra Branca ou ao Sítio Burle Marx, em Guaratiba, por exemplo. Custam a partir de R$ 42 (comerciário), com transporte, guia, seguro viagem e serviço de bordo.

4. AÉREO

Decolar terá voos fretados para Bariloche

Para comemorar seus 20 anos, a Decolar anunciou que terá voos fretados de São Paulo a Bariloche. Entre 6 de julho e 10 de agosto, serão seis voos semanais rumo ao destino de esqui. Além do trecho aéreo, os pacotes incluem hotéis e outros serviços. Sete noites, desde R$ 3.200 por pessoa.

5. GASTRONOMIA

Vinho português no Brasil

Mais de 600 rótulos de vinhos portugueses estarão disponíveis para degustação, harmonização e cursos na 6ª edição da Vinhos de Portugal no Rio de Janeiro, de 31 de maio a 2 de junho – em São Paulo, o evento está na 3ª edição e ocorre entre 7 e 9 de junho. Cerca de 80 produtores estarão na cidade, e haverá até batalha para eleger o melhor vinho. Ingressos desde R$ 65 por pessoa – é preciso se inscrever com antecedência nas atividades.

6. FESTA

Homenagem à primavera

A estação das flores no Hemisfério Norte é homenageada em maio na Ilha da Madeira, arquipélago português no Oceano Atlântico. Até dia 26, a Festa das Flores espalha pela ilha uma série de eventos culturais. Entre eles, exposição (de flores) na Praça Povo, com eleição das mais bonitas; tapetes (de flores) cobrindo as ruas de Funchal, a capital; e concertos em jardins. Além disso, o Mercado (de Flores) tem à venda espécies variadas e conta com opções gastronômicas para completar o passeio. Grátis.