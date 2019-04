Fique esperto: Estação de esqui chilena tem hospedagem gratuita para crianças

1. ESQUI

Crianças grátis em Portillo

A 2 horas de Santiago, a estação está com várias promoções para famílias. Uma delas é a gratuidade de hospedagem, refeições e passes para a estação para uma ou duas crianças de 4 a 11 anos, acompanhadas de adultos, que fecharem o pacote semanal, desde US$ 2.400 por pessoa.

Bariloche mais barata

Quem pretende ir à estação argentina entre junho e a primeira quinzena de agosto pode aproveitar as ofertas da CVC: até o fim deste mês, a agência dará descontos de até 40% em alguns hotéis e de até 15% em combos de passeios no destino. Há pacotes, com aéreo, desde R$ 2.870.

2. VOCÊ SABIA?

40 metros de altura tem a maior cachoeira indoor do mundo, no aeroporto de Changi, em Cingapura. A Rain Vortex fica na área recém-inaugurada denominada Jewel, com 135 mil metros quadrados.

1,4 mil árvores e palmeiras integram o jardim, que conta ainda com 280 lojas, um hotel e uma área de entretenimento e lazer, incluindo um cinema. Foram investidos US$ 1,3 bilhão no espaço.

3. EXPOSIÇÕES

Andy Warhol no SFMoma

Mais de 300 obras do artista estão reunidas no Museu de Arte Moderna de São Francisco (SFMoma) entre 19 de maio e 2 de setembro. A mostra Andy Warhol – From A to B and Back Again vai reunir pinturas, fotografias, filmes e propagandas para cobrir mais de 40 anos de carreira de Warhol. Ingressos US$ 25.

América Latina em fotos

A exposição Soy Loco por Ti, América, reúne imagens de cinco fotógrafos do Brasil, Argentina, Colômbia e México. A mostra, realizada pela Booking.com na Unibes Cultural, em São Paulo, conta com uma área multissensorial para ouvir os sons da imagem captada. A partir de amanhã, até 5 de maio. Grátis.

4. HOTELARIA

Hilton do México cria ‘experiência Barbie’

O hotel Hilton de Santa Fé, no México, criou uma experiência para celebrar os 60 anos da boneca Barbie. O quarto tem uma suíte para adultos e outra para crianças, e até os banheiros são decorados. A área da piscina e do restaurante também são temáticas. A suíte fica disponível até dezembro; diárias a partir de US$ 189.

5. PROMOÇÃO

Seguro-viagem em dobro

Quem emitir seguro-viagem com a GTA até dia 30 ganha o plano do acompanhante. A promoção é válida para os planos internacionais Diamante e Global.