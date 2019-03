Fique esperto: KLM renova cardápio de bordo com chef do Mocotó

Confira novidades, curiosidades e dicas de roteiros e pacotes turísticos selecionados pela equipe do Viagem.

1. AÉREO

KLM tem novo cardápio de bordo com pratos à la Mocotó

Pelo 5º ano, a KLM terá cardápio de bordo idealizado pelo chef Rodrigo Oliveira, dono do Mocotó e de outros restaurantes na capital paulista. Para 2019, há novidades tanto no menu da classe executiva quanto da econômica – nesta última, atolado de frango com arroz, abobrinha, mandioquinha e tomate-cereja ou escondidinho de frango com legumes (foto). A parceria vale para voos partindo de São Paulo e Rio em direção a Amsterdã. Cardápios em bit.ly/menuklm.

2. EXPOSIÇÃO

Museu de Israel ganha exposição que faz releituras de manifestos artísticos

Treze personagens, interpretados pela atriz Cate Blanchett, fazem releituras de manifestos artísticos do século 20 na mostra Os Manifestos, do pelo artista Julian Rosefeldt. No Museu de Israel, em Jerusalém, até novembro. Site: imj.org.il/en.

3. PASSEIO

Visitar as Cataratas do Iguaçu sob a luz do luar

O Parque Nacional do Iguazú, que cuida do lado argentino das Cataratas, Patrimônio Natural da Humanidade, preparou um roteiro noturno pela atração ao longo desta semana – começou ontem e vai até 22 de março. São três saídas diárias sob a luz do luar, partindo de trem da Estação Central da cidade de Puerto Iguazú até a Estação Garganta do Diabo. De lá, segue-se caminhando por passarelas até mirantes de onde se pode contemplar a maior das quedas, em altura e volume de água, batizada Garganta do Diabo. Os passeios duram quase 3 horas e têm guia bilíngue acompanhando. Desde R$ 131; iguazuargentina.com.

4. BATE-VOLTA

Hopi Hari faz show espacial

O parque de diversões em Vinhedo, no interior de São Paulo, lançou este mês a 8ª edição do espetáculo noturno Hopinight. O tema da vez é Alunagem, homenagem à primeira vez do homem na lua – o evento histórico completa 50 anos em julho próximo. Com o auxílio de efeitos especiais, dançarinos contam a história fictícia de como a Terra foi salva, e até réplica do módulo da Apollo 11 surge no palco. A música (eletrônica) é comandada pelos DJs residentes Marcos Thorpe e Igor Mezaki. Até 2 de junho. Ingressos a R$ 110; hopihari.com.br.

5. ESPORTE

Começa a temporada de maratonas na ilha de Aruba

O destino caribenho terá sete corridas ao longo de 2019, três delas já no primeiro semestre. A primeira será a 34ª Meia Maratona Internacional, que ocorre no dia 24 de março e cobre toda a longitude da ilha em seus 21 quilômetros, partindo da cidade de San Nicolas e chegando à capital Oranjestad. No dia 27 de abril, há a 59ª Corrida Anual de Boulevard e, em 2 de junho, a 2ª Maratona Internacional KLM. Mais: aruba.com.br.