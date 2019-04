Fique esperto: Uruguai tem show de Gal Gosta e exposição de Picasso

Confira as novidades, curiosidades e dicas de roteiros da semana selecionadas pelo Viagem.

1. VOCÊ SABIA?

Torre de Miroku, uma inspiração japonesa no interior de SP

32 metros é altura da Torre de Miroku, em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Para chegar até ela, é preciso cruzar, no barco do próprio complexo, pela Represa Billings. Custa R$ 40; uakatour.com.br.

12 anos foi o tempo que levou para a torre ficar pronta. As telhas foram pintadas com uma tinta que leva ouro na composição, trazida do Japão. Dentro da torre, há uma escultura de 4 toneladas da divindade Kannon.

2. AVIAÇÃO

Lufthansa retoma voo direto para Munique

A partir de 2 de dezembro, a companhia volta a voar de São Paulo a Munique, na Alemanha, em três voos semanais. Os voos serão operados com Airbus A350-900. As passagens estão à venda no lufthansa.com, desde R$ 2.640.

3. PROMOÇÃO

Expoflora dá desconto de 50% em ingressos

A Expoflora, tradicional feira das flores de Holambra, só começa em 30 de agosto, mas dá para conseguir um bom desconto na compra antecipada dos ingressos. Até 29 de maio, custa R$ 19. Depois, há descontos escalonados até 20 de agosto, com ingressos a R$ 25. Quem deixar para comprar depois dessa data paga R$ 52. Para conseguir os descontos, é preciso comprar no ingressorapido.com.br.

4. SHOWS EM HOTÉIS

Gal Costa no Uruguai

Sucessos como Vapor Barato e Baby estão garantidos no show da cantora no resort Enjoy Punta del Este (ex-Conrad) no dia 20 de abril – ingressos desde US$ 20 para hóspedes e não hóspedes. Além dela, há outros eventos musicais e gastronômicos este mês. Programação e diárias: bit.ly/enjoypunta.

Churrasco do Teló

Música sertaneja e churrasco à moda gaúcha num hotel. Essa é a dobradinha do projeto de Michel Teló, iniciado em 2018 e que chega ao resort all-inclusive Vila Galé Cumbuco, no Ceará. Com show mais intimista, ele embala o pacote de três noites no local, de 25 a 28 de abril. Está no 3º lote, desde R$ 3.090 por pessoa; bit.ly/churrastelo.

5. EXPOSIÇÃO

Picasso ganha exposição em Montevidéu

Pela primeira vez, as obras do pintor espanhol Pablo Picasso serão expostas no Uruguai. Até 30 de junho, 42 peças ficarão no Museu Nacional de Artes Visuais. Compre as entradas (250 pesos ou R$ 28) com antecedência; mnav.gub.uy.

6. EVENTO

Agaxtur abre “shopping” de viagens em São Paulo

Dúvidas sobre destinos, preços e roteiros? Até 14 de maio, a operadora Agaxtur realiza a terceira edição de seu Shopping de Viagens, com mais de 70 expositores prontos para atender aos clientes. Há uma área exclusiva para informações sobre passagens aéreas e ainda um espaço sobre Disney. Outro destaque é a maquete de 3 metros de comprimento do Seaview, o maior navio da MSC a navegar na América do Sul. No Shopping Eldorado, em São Paulo; agaxturviagens.com.br.