Fique esperto: Virgin anuncia voo entre SP e Londres

1. VOCÊ SABIA?

100 mil dólares é o preço da diária na Empathy Suite, decorada pelo artista plástico Damien Hirst no Palms Cassino Resort, em Las Vegas. O hotel acaba de passar por uma renovação de US$ 690 milhões.

830 metros quadrados tem a suíte, que conta com dois quartos, academia privativa e serviço de mordomo 24 horas. Sem falar nas obras de Hirst, como tubarões em formol e um armário cravejado de diamantes.

2. LIVRO

Um olhar sobre a Antártida

Foram pelo menos 15 viagens ao continente antártico, que renderam à fotógrafa Marina Klink milhares de imagens. Pouco mais de cem delas foram selecionadas para o livro Contravento – Além da Convergência Antártica (Ed. Brasileira, R$ 59,90), lançado no último fim de semana ao lado de outro título, focado no público infantil: Vamos dar a Volta ao Mundo? (Cia. das Letrinhas, R$ 39,90). Nesse último, ela conta as histórias de viagens com a família (o velejador Amyr Klink, seu marido, e as filhas, Laura, Tamara e Marina) em um veleiro. O livro tem ilustrações do aquarelista Gonzalo Cárcamo.

3. TECNOLOGIA

Empire State ganha observatório virtual

Não é preciso subir no alto do arranha-céu nova-iorquino para ver essa panorâmica. Uma câmera instalada no topo do edifício transmite imagens pelo site esbo.nyc/earthcam e, além de observar, você também pode capturar uma foto e postá-la em suas redes sociais. Divertido.

4. NOVIDADES

Virgin anuncia voo entre SP e Londres

A Virgin Atlantic anunciou que vai operar um voo diário entre os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e o Heathrow, em Londres, a partir do próximo ano. Os voos entrarão à venda ainda em 2019, mas não há confirmação de datas.

Crystal Cruises terá novo navio de expedições

Conhecida por seus cruzeiros de luxo, a Crystal Cruises anunciou um novo navio para 2020. O Crystal Endeavour faz sua temporada inaugural no Japão antes de seguir ao sul em direção à Antártida; preços começam em US$ 14.299. No Brasil, a empresa é representada pela Pier 1.

Promoção compre 1, viajam 2 na Lufthansa

Até domingo, quem comprar uma passagem nas classes executiva ou econômica premium da Lufthansa ou Swiss, com partida do Aeroporto do Galeão, no Rio, leva o acompanhante de graça. Embarques de 1º de abril a 31 de março de 2020.