Fique ligado nas novidades do mundo das viagens

Curtindo um som na fazenda

Doze fazendas históricas recebem apresentações musicais durante o 17º Festival Vale do Café. Os shows ocorrem de 19 a 28 de julho em seis cidades nos arredores de Valença (RJ). Ingressos a partir de R$ 75. festivalvaledocafe.com.br.

Descontos em Valle Nevado

A temporada de esqui na estação chilena de Valle Nevado começou oficialmente na última sexta-feira. E os hotéis têm promoções exclusivas para brasileiros. O Puerta del Sol (4 estrelas) e o Tres Puntas (5 estrelas) oferecem 20% de desconto para reservas de 5 a 12, 12 a 19 ou 19 a 26 de julho e de 2 a 9 de agosto. Já no hotel Valle Nevado (3 estrelas), para as mesmas datas, o desconto é de 15%; vallenevado.com/pt.

Festa para olhar para as estrelas em Brotas

Para comemorar os 50 anos da chegada do homem à Lua, a Fundação CEU, em Brotas, realiza a Star Party VIII no dia 20, a partir das 13h. Haverá palestras e, à noite, observação dos astros (leve luneta) e food trucks. Ingressos desde R$ 80; fundacaoceu.org.br. O Brotas Eco Resort (brotasecoresort. com.br) tem pacotes para o período desde R$ 1.360 o casal, com pensão completa e um ingresso.

Turma da Mônica invade parque aquático

O mês de férias no Wet’n Wild tem como convidados os personagens da Turma da Mônica. Até o fim de julho, crianças com menos de 1 ano não pagam; de 1 a 6 anos, o valor é R$ 25 (ingresso adulto: R$ 79 no site). Outra boa notícia: as águas do parque são aquecidas a até 36 graus. No dia 28, também haverá show de Gustavo Mioto e Jerry Smith; wetnwild.com.br.

Comer e aprender no Guarujá

Dez restaurantes apresentam suas criações no 10º Festival Gastronômico do Guarujá, até 27 de julho, no Casa Grande Hotel. Além de comer, também será possível participar de workshops gratuitos: festgastronomicoguaruja.com.br.

Convento vira hospedagem no Alentejo

O grupo português Vila Galé transformou um antigo convento em Elvas, no Alentejo, em um hotel quatro estrelas. O Vila Galé Collection Elvas tem 79 quartos, dois restaurantes, piscinas externa e interna e spa e fica no centro histórico. Depois de ter servido como tribunal, quartel e prisão, o imóvel construído entre 1679 e 1721 foi abandonado por 15 anos; bit.ly/gale-elvas.

Musical ganha nova temporada em Gramado

O musical Korvatunturi estreia nova temporada em Gramado (RS) neste sábado. Acrobacia, malabarismo, teatro e técnicas de circo ajudam a contar a história de um povoado mágico que resgata os valores da vida. Ingressos de R$ 120 a R$ 180. korvatunturi.com.br