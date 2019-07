Fique ligado nas novidades do mundo das viagens

Chapada mais cara

R$ 17: esse é o preço do ingresso para brasileiros no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O novo valor passou a vigorar ontem. O parque passou a ser administrado pela concessionária SociParques em junho.

Festa julina agita Riviera de S. Lourenço

Nos próximos fins de semana, a Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP), ganha seu próprio arraial. A festa será realizada entre os dias 12 e 14 e de 19 a 21 e vai das 18h à meia-noite, às sextas, das 16h à meia-noite aos sábados e das 13h às 20h aos domingos. Além de barracas com comidas típicas, serão realizadas brincadeiras para animar as crianças – há até uma fazendinha –, quadrilha, bazar e bingo. Também estão programados shows a partir das 19h (16h aos domingos). Entrada grátis; rivieradesaolourenco.com.

Brunch para celebrar o Dia da Bastilha em Paris

No dia 14 de julho, toda a França comemora a Queda da Bastilha. Em Paris, o hotel Plaza Athénée. vai celebrar a data com um brunch ao ar livre, ao som de uma orquestra, das 11h30 às 15h. Uma equipe de chefs servirá pães e doces caseiros, waffles, ovos mexidos com vários acompanhamentos (até robalo e cordeiro), num total de mais de trinta pratos. Custa € 160 por pessoa, com uma taça de champanhe incluída. Site: oesta.do/plaza-athenee.

Aldeia no Tocantins recebe visitantes em julho

Quatro noites em uma aldeia indígena, aprendendo sobre a cultura e participando de rituais. Essa é a proposta do programa da Ambiental, que leva os turistas para uma imersão no modo de vida do povo krahô, em Itacajá (TO). Durante o período, ocorrem festejos que incluem corridas com tronco de buriti, cantorias, contação de histórias e pintura corporal. É possível comprar artesanato diretamente com os produtores, conhecer roças de plantio e nadar em águas cristalinas. O roteiro de 6 noites inclui hospedagem em Palmas, traslados, guia e refeições, por a partir de R$ 4.395 por pessoa em acomodação dupla. Saída em 25 de julho; ambiental.tur.br.

Cancún sem escala e nova low cost à vista

A Gol começou a operar um voo direto entre Brasília e Cancún, no México. Cada trecho leva 7h50, mas a rota está fazendo paradas técnicas em Manaus. O bilhete de ida e volta parte de R$ 2.760; voegol.com.br. Outra novidade é a estreia da low cost argentina Flybondi (flybondi.com) no Brasil. A primeira rota será entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, com três frequências semanais; há passagens ida e volta em outubro a partir de R$ 658.

Stopover no Rio com diária grátis

Quem vai para Paris ou Amsterdã com a AirFrance-KLM via Rio de Janeiro tem uma vantagem. A empresa fez uma parceria com a Accor para que os passageiros ganhem uma diária grátis nos hotéis da rede na Cidade Maravilhosa. Para garantir o benefício, é preciso reservar três noites, mas o hóspede paga apenas duas. Estão contemplados hotéis das marcas Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, MGallery Santa Teresa (foto), entre outros. A reserva do aéreo deve ser feita na opção “múltiplos destinos” no site da companhia. Mais detalhes em bit.ly/promo_rio.

Trem do Devoto é inaugurado em Aparecida

Quem vai a Aparecida, a 172 km de São Paulo, acaba de ganhar uma nova opção para percorrer o Caminho do Rosário. Com 1,4 km, o Trem do Devoto liga a Cidade do Romeiro a Porto Itaguaçu em 15 minutos, passando por 20 cenários e 128 esculturas que retratam os mistérios do Rosário. A viagem custa R$ 10 por trecho. Além do trem, outra novidade na Cidade do Romeiro é o passeio de pedalinho. Custa R$ 10, R$ 5 a partir do segundo passageiro. Site: a12.com/santuario.