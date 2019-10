Saudade do carnaval? Conheça 5 festas carnavalescas fora de época

O último feriado prolongado do ano será regado a muito axé em Florianópolis. O carnaval já ficou bem longe para trás, mas isso não é problema: na micareta Folianópolis, sempre é tempo de vestir um abadá e pular atrás dos trios elétricos de artistas como Ivete Sangalo e Léo Santana.

E essa não é a única festa do tipo. Bem, o carnaval fora de época já foi muito mais movimentado no Brasil, é verdade. De dez anos para cá, um grande número de micaretas surgiu, sorriu e simplesmente sumiu do mapa.

Pré-Caju (Aracaju, SE), Cabo Folia (Cabo Frio, RJ), Marafolia (São Luís, MA), Sauípe Folia (Costa do Sauípe, BA), Carnalfenas (Alfenas, MG), Cuiafolia (Cuiabá, MT), Carnabeirão (Ribeirão Preto, SP), Micarande (Campina Grande, PB), Gevê Folia (Governador Valadares, MG), Micarê Goiânia (Goiânia, GO), Lavras Folia (Lavras, MG) e Pará Folia (Belém, PA) são alguns exemplos de festas que sobrevivem apenas na lembrança dos foliões que as viveram.

Hoje, sobraram quatro grandes eventos, que você vê nesta lista abaixo. E, correndo por fora, uma micareta mais compacta no interior do Rio Grande do Norte – mas que esbanja animação, com 3 mil pessoas sacudindo o centro de Currais Novos.

Para quem tem fogo no pé e animação de sobra, valem alguns conselhos. O primeiro é não esquecer do acessório mais básico de qualquer folião: a doleira, na qual celular, dinheiro miúdo e um documento são guardados e levados sob a roupa, imunes à ação de mãos-bobas nada bem intencionadas.

Outra dica é pesquisar hotéis com localização perto do circuito da festa, o que vai facilitar a vida tanto na hora do esquenta como quando a folia já tiver acabado. E, por falar em esquenta, fazer um aquecimento etílico com os amigos ajuda a garantir a animação, mas nada de queimar a largada! Encare como uma maratona - em que mais importante que sair na frente é chegar inteiro no final.

Maior micareta da região Sul e maior evento privado de Santa Catarina, o Folianópolis chega à sua 14ª edição em 2019. A cada ano, a festa tem um tema diferente, como Selva, Espaço ou Cinema. O tema de 2019, Circo, deve estar presente na cenografia e nos próprios abadás.

Quando e onde: 14, 15 e 16 de novembro de 2019, na passarela Nego Quirido, em Florianópolis (SC).

Atrações de 2019: Léo Santana, Jammil, Tomate, Ivete Sangalo, Durval Lelys, Banda Eva, Harmonia do Samba, Bell Marques, Saulo.

Ingressos: de R$ 50 (arquibancada) a R$ 2.800 (carro de apoio para os 3 dias, com direito a convidar duas pessoas para subir).

A micareta veterana desta lista foi criada em 1991. Em quase três décadas, se consolidou como o evento derradeiro que encerra o ano letivo de muitos foliões, a poucos dias das festas de fim de ano. Hoje em dia, tem ares de megaevento, bem estruturado e com muitos patrocinadores.

Quando e onde: 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2019, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Atrações de 2019: Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Bell Marques, Rafa e Pipo Marques, Cláudia Leitte, Alinne Rosa, Durval Lelys, Léo Santana, Ricardo Chaves, Parangolé.

Ingressos: cada bloco vende seu abadá, com preços entre R$ 279 e R$ 835. O site Ingresso Rápido oferece algumas opções combinando dois blocos, com desconto.

O "carnaval de Porto Seguro" é estrategicamente programado para não bater de frente com a folia de Salvador: começa exatamente quando termina o carnaval da capital baiana. Neste ano, o Carnaporto comemora 23 anos. O local da festa fica de frente para a praia de Taperapuã, em meio a coqueiros e com produção caprichada.

Quando e onde: 26, 27 e 28 de fevereiro de 2020, na Arena Axé Moi, em Porto Seguro (BA).

Atrações de 2020: Harmonia do Samba, Dennis, Léo Santana, Wesley Safadão, Tomate, Bell, Psirico, Parangolé e Eva.

Ingressos: R$ 420 (pista), R$ 850 (camarote open bar).

Com jeitão de festival, apresenta três megablocos a cada dia de evento. Em 2019, os destaques da programação foram os trios Largadinho (de Alinne Rosa), Siriguela (Bell Marques), Eh Loco (Leo Santana), Village (Ivete) e Vai Safadão (Wesley Safadão).

Quando e onde: a edição 2020 foi confirmada para os dias 23, 24, 25 e 26 de julho, na Cidade Fortal, em Fortaleza (CE).

Atrações 2020 e ingressos: ainda não divulgados.

Para quem quiser fugir das superproduções, o Carnaxelita pode ser uma alternativa. A maior micareta do interior do Rio Grande do Norte ocorre desde 1995 na cidade de Currais Novos, a 172 km de Natal. A edição de 2019 foi realizada nos dias 4 e 5 de outubro, trouxe trios elétricos puxados por Psirico e Bell Marques e reuniu mais de 3 mil pessoas no centro da cidade.

Data, atrações e ingressos para 2020: ainda não divulgados.