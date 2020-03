Germes, vírus e bactérias

Há alguns anos, fiz uma viagem para os Estados Unidos com conexão no Panamá. Em cada trecho, escolhi uma poltrona diferente. Desci do avião e fui comer algo antes de buscar meu portão de embarque. Descobri que era o mesmo do qual eu havia desembarcado – e o avião, o mesmo que eu tinha vindo. Até aí, tudo normal. Minha surpresa, no entanto, foi que, ao entrar no avião, os cobertores usados no primeiro trecho haviam sido dobrados e colocados sobre as poltronas, juntamente com os travesseiros, como se estivessem limpos. Corri até minha antiga poltrona e peguei o meu, mas muita gente ficou sem cobertor – ou ficou com o cobertor usado por outra pessoa ao longo de 7 horas. Eca.

Em tempos de coronavírus, muitos passageiros adotaram a estratégia de usar máscara no avião para se proteger de um possível colega infectado. Mas há muito mais germes entre o bagageiro e o assento do que sonha nossa fã filosofia.

Em 2018, o site Travel Math fez uma pesquisa para identificar os lugares mais nojentinhos de aeroportos e aeronaves. E se você acha que o pior de todos é aquele banheiro fedido, errou.

Nos aeroportos

Prepare-se para um choque. Se você é aquela pessoa que usa papel higiênico para mexer no trinco do banheiro, sinto dizer que você está concentrando seus esforços germofóbicos no lugar errado. O trinco, com apenas 70 unidades de formação de colônias (UFC) por centímetro quadrado (UFC/cm²), parece bastante inocente frente ao botão do bebedouro de aeroportos, que acumulam 1.240 UFC/cm². Leve sua própria garrafa para encher com água (é mais barato e ecológico), mas gaste um pouco de seu álcool gel no botão.

A campeã

Diferentemente do que você pode imaginar, o lugar com mais UFC/cm² é... a mesinha! Com 2.155 UFC/cm², ela desbancou com facilidade o botão de descarga do banheiro, com apenas 265 UFC/cm². A razão é simples: o banheiro tem mais atenção da limpeza nas paradas do que as mesinhas, que fazem inúmeros voos sem ver nenhum desinfetante.

Li uma reportagem há alguns anos que sugeria evitar voar na classe econômica, já que a executiva supostamente seria mais limpa (haha). Para quem vive a vida real, o melhor mesmo é usar seu álcool gel e dar uma faxinada à sua volta. O cinto de segurança, por exemplo, tem 230 UFC/cm². Quanto aos cobertores, eles não estão na lista, mas meu conselho é: se não estiverem envoltos na embalagem plástica, melhor deixar para lá.