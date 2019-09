Glamping de luxo ou pousada familiar: confira opções de hospedagem

Glamping com vista

O centro de Cambará do Sul recém tinha ficado para trás no espelho retrovisor quando comecei a percorrer uma larga estrada de terra. De repente, parei o carro para deixar uma família de ovelhinhas atravessar. Achei linda a cena e segui adiante. Quando passei

pela porteira da fazenda que dá as boas-vindas no Parador, percebi o sinal: o hotel erguido a poucos quilômetros dos cânions está alinhado com o espírito da região.

A integração entre os elementos da natureza e o conforto de um hotel são evidentes desde os primeiros minutos no Parador, um acampamento de luxo - ou glamping, para usar o termo da moda. Quem chega ganha uma taça de espumante de boas-vindas, que pode ser apreciada em frente à lareira ou de uma das janelas que introduzem à paisagem dos Campos de Cima da Serra.

Estofados em tons bege e marrom, detalhes em pedra e madeira compõem a ambientação da sala de convívio e são um convite para, antes de conhecer o quarto, avistar as montanhas e o movimento do Rio Camarinhas, que serpenteia o terreno (vale descer próximo à água e sentar-se em uma das cadeiras dispostas em frente ao rio).

Para chegar aos chalés, atravessamos um tablado de madeira instalado no topo da montanha. Ao entrar na minha suíte, já abri um sorriso: a varanda tinha lareira, que podia ser acesa a qualquer momento do dia, e uma jacuzzi exclusiva. Todas as acomodações têm calefação e lençol térmico. No total, são três modelos de quarto com diárias que partem de R$ 420.

O hotel mantém ainda um spa, assinado pela marca francesa L’Occitane, com dezenas de terapias e massagens.

O café da manhã, tomado em meio ao som dos pássaros e do movimento da água, é preparado com produtos regionais. Além de ovos, geleias e mel de produtores da região, há ainda uma área com alimentos sem glúten e sem lactose.

No almoço e no jantar, o Restaurante Alma está aberto para não hóspedes. Durante o dia, o elegante bufê tem saladas dispostas em pratos de porcelana e pratos quentes sobre o fogão à lenha. O cardápio é sazonal e custa R$ 69 durante a semana e R$ 80 aos domingos. Aos sábados, o churrasco campeiro, preparado em fogo de chão, é o protagonista do almoço. Ao custo de R$ 148 por pessoa, o churrasco tem cortes especiais como o costelão e o cordeiro enterrado na brasa.

Foco na sustentabilidade

Andando para lá e para cá, o morador mais querido do Cambará Eco Hotel para em frente à lareira. Com rabo balançando e língua para fora, Godo é um simpático e tranquilo anfitrião de quatro patas: um lhasa apso.

Desde que iniciou as operações, há 10 anos, o hotel tem a natureza como inspiração e assume uma pegada sustentável. Nos quartos, há cobertores feitos com fibras de garrafas pet, produtos biodegradáveis nos banheiros e redutores de água em pias e torneiras. O telhado é feito a partir do aproveitamento de caixas de leite. De acordo com Stephany Brugnera, gerente de operações, o objetivo é sempre investir em ideias práticas para que o local fique em perfeita harmonia com as belezas da região.

Um grande lago com um pontilhão serve de passagem para os hóspedes e também para atividades de lazer. As tarifas custam a partir de R$ 366, e alguns quartos têm micro-ondas e frigobar. O café da está incluído e traz sempre receitas da região, como pinhão, arroz de leite e polenta brustolada.

Pouso na fazenda

A apenas um quilômetro do centro de Cambará do Sul é possível vivenciar as rotinas de uma fazenda. Em operação desde 1996, a Pousada Corucacas é pioneira em receber turistas ansiosos por viver a experiência de acordar no mato, à beira de um lago e ao som gritante das corucacas, pássaro endêmico.

No início do negócio, a visão empreendedora era outra. O proprietário Roberto da Luz Trindade conta que só percebeu o potencial da fazenda depois da visita de um grupo de universitários. Na época, eles sugeriram a oferta de alguns quartos para turistas. O projeto amadureceu e, em 2000, a família investiu em um modelo de pousada, que se tornou referência na região.

A pousada tem um programa completo de imersão (tarifas a partir de R$ 250 o casal). Para quem fica nos quartos de frente para o lago, é comum ver patos e gansos circularem pelo pátio. No final do dia, o movimento das ovelhas chama a atenção.

Além da lida diária da fazenda, os hóspedes podem participar de atividades de pesca esportiva, fazer passeios a cavalo (R$ 50 por pessoa, 1 hora) e tirar leite da vaca no início do dia.

Vista privilegiada dos cânions

Quem comenta que vai de carro de Cambará do Sul até Praia Grande, em Santa Catarina, certamente ouvirá relatos sobre a Serra do Faxinal. Repleta de pedregulhos e de curvas perigosas que ladeiam imponentes cânions, a estrada merece paciência e atenção. Mas é o caminho mais curto (são 32 km) para acessar o luxuoso hotel Morada dos Cânyons.

Instalado no topo de uma montanha, o hotel tem vista privilegiada para os cânions. Cada um dos 10 chalés foi construído para aproveitar os cenários naturais. Alguns contam com janelões de vidro e jacuzzi. Os que não têm vista para os cânions

receberam um terraço, para ver as belezas do alto.

Mesmo com ocupação total, é difícil ver muita gente circulando por áreas sociais como sala de jogos, restaurante e piscina. O motivo é simples: como prezam pela privacidade, as áreas comuns são espaçosas e muitas pessoas aproveitam para curtir as mordomias dos quartos.

Um dos espaços mais bonitos é a piscina aquecida e com borda infinita, que tem como paisagem os paredões. Perfeita para uma foto para o Instagram.

As tarifas começam em R$ 955. É recomendável fazer reservas com pelo menos três meses de antecedência. Para quem vai à pousada a partir de Porto Alegre ou Florianópolis, há estrada com asfalto.