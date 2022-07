Gondoleiros de Veneza lançam guia com roteiros alternativos

Gondoleiros de Veneza lançaram um guia para ajudar turistas a descobrir segredos e itinerários secretos em uma das cidades mais concorridas da Itália. A ideia da publicação é contar as preciosidades da capital do Vêneto através dos olhos daqueles que a vivem diariamente no comando de suas gôndolas.

Venezia: La Guida Ufficiale dei Gondolieri está disponível tanto em formato físico como virtual e apresenta sete roteiros que englobam desde pontos mais tradicionais, como a superlotada Praça San Marco, até atrações ainda imunes ao turismo de massa.

Seis itinerários se concentram no centro histórico de Veneza, enquanto o sétimo é voltado às ilhas, como Murano, famosa pelo artesanato em vidro, e Burano.

Um dos roteiros, chamado "Como os venezianos", lista uma série de locais da vida cotidiana na cidade, como as sinagogas do Ghetto, o Museu Judaico e uma série de igrejas fora das áreas de maior movimento.

Já o itinerário "Veneza eclética" apresenta igrejas, museus e fundações que constituem o "coração pulsante" da vida cultural na cidade. O guia é fruto de uma parceria entre a Associação de Gondoleiros de Veneza e a editora Linea d'Acqua.

O guia está disponível em italiano, francês e inglês e pode ser acessado aqui.