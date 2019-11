Salões chiquérrimos, maîtres atenciosos, menus recheados de escargôs e trufas negras. É um prazer cometer o pecado da gula em Las Vegas. Prazer concentrado, diga-se de passagem. Afinal, em que outro destino você encontra 16 restaurantes Michelin na mesma avenida? Só em Vegas. Só na Strip.

A revolução culinária começou em 1992, quando o chef austríaco Wolfgang Puck abriu o Spago, no Caesar's Palace. Uma extravagância para época em que Las Vegas era conhecida pelos grandes bufês self-service e pelas mal-acabadas churrascarias. Felizmente, a moda pegou. Cada hotel que se preze tem hoje, no mínimo, um restaurante estrelado.

"Vegas se tornou uma cidade gourmet", comenta o chef Daniel Boulud, que abriu sua brasserie no sofisticado Wynn. "Há muitos turistas que voam para cá apenas para curtir a maravilhosa cena gastronômica."

A experiência não inclui apenas pratos que mais parecem obra de arte modernista. Também se espera encontrar conforto, decoração harmônica, luz e som ambientes e, principalmente, serviço exclusivo.

Prepare o corpo e a alma para comer e beber como um rei - abaixo, as nossas sugestões para fazer o pecado da gula compensar cada garfada.

Joël Robuchon

O restaurante-assinatura do chef francês, no MGM Grand, merece cada uma das três estrelas conquistadas no Guia Michelin. O ambiente aconchegante, a decoração inspirada na França do início do século 20, com extravagantes sofás de veludo roxo e um imenso lustre de cristal, os pratos e o serviço impecável fazem do Joël Robuchon o mais exclusivo de Las Vegas.

Vista seu melhor modelo social para curtir a experiência como se deve. Depois, peça o menu degustação com 16 pratos: vale a pena provar um a um. A gula é uma meta real.

Robuchon ganhou reputação com a geleia de caviar, mas o nhoque com trufa branca é também famoso. O carrinho de pães (brioches, baguetes, pães de nozes, de leite...) e a tábua com 20 tipos de queijos não saem do lado da sua mesa.

Para sobremesa, que tal doce de açaí? Com o café, uma mesa recheada de trufas de chocolate, macarons, algodão-doce... O banquete sai por US$ 385 (R$ 887). As garrafas de vinho custam entre US$ 45 (R$ 104) e US$ 15 mil (R$ 34,5 mil).

O chef também tem outro restaurante estrelado no MGM Grand: L'Atelier, mais informal, onde o jantar é servido no balcão. Informações: www.joel-robuchon.com.

Inspirado em Vegas:

"O Le Burger foi criado especialmente para o L'Atelier e hoje é servido nos L'Ateliers ao redor do mundo."

Cotação: três estrelas.

Picasso

A herança do pintor Pablo Picasso compete com as "obras de arte" do chef espanhol Julian Serrano. Isso no bom sentido. Porque a coleção de quadros e de cerâmicas que decora o restaurante combina em tudo com o menu inspirado nas cozinhas da Espanha e da França, onde o pintor passou a maior parte de sua vida.

Para começar, croquete de faisão com legítimo presunto serrano. Em seguida, uma sucessão de delícias: ostra escaldada com caviar, guisado de verduras, salada de alcachofra com nozes e especialidades de foie gras.

O Picasso, também conhecido pela adega com 1.500 rótulos, tem duas estrelas Michelin. Fica no Bellagio, com vista para a Torre Eiffel iluminada e de camarote para o show das fontes. Site: www.bellagio.com.

Experiência completa:

"Entrar para jantar com emoção e expectativa. E sair satisfeito em dobro", diz Serrano.

Cotação: duas estrelas.

Guy Savoy

O Guy Savoy no Caesar's Palace é exclusivíssimo. São apenas dez mesas num salão clean e sofisticado, com paredes brancas e janelões de madeira. É preciso fazer reserva com antecedência para poder degustar o prato que fez a fama do chef: sopa de alcachofra com parmesão ralado e trufas negras, servida com brioche de champignon.

"Monsieur Savoy recomenda comer com a mão, comme à la maison", explica o maître. Melhor ainda se a tal da sopa for acompanhada com o vinho Vosne-Romanèe Gèrard Mugneret safra 2002.

Outra especialidade é o Colors of Caviar: as pérolas negras de esturjão do Mar Cáspio estão entre camadas de feijão verde, com vinagrete branca. A compota de laranja e o sorbet de iogurte refrescam o paladar antes dos chocolates.

Menu Prestige:

Dez pratos assinados pelo chef custam US$ 290 (R$ 668). A harmonização de vinhos sai por US$ 150 (R$ 346). Informações: www.guysavoy.com.

Cotação: duas estrelas.

Daniel Boulud Brasserie

No mais sofisticado hotel de Las Vegas, o Wynn, o chefe Daniel Boulud abriu uma típica brasserie. Com ambiente descolado, o restaurante fica de frente para o Lake of Dreams, onde um show com efeitos especiais de luz e som consegue deixar a clientela hipnotizada a cada 20 minutos. Bem Las Vegas. "A paisagem faz o visitante se sentir em férias", diz Boulud.

No menu, saladas, peixes, carnes e muito escargô, tudo com um toque sofisticado. O prato mais famoso é o hambúrguer com foie gras e trufas negras, mas o steak de atum apimentado e o ravióli de abóbora também fazem sucesso.

Na dúvida, chame a gerente Giselle Hopewell: ela é brasileira e dará detalhes de cada ingrediente. De sobremesa, peça o financier, pequeno bolo de chocolate com pistache e baunilha. A mescla, segundo o chef, agrada paladares franceses e americanos. Mais informações: www.danielnyc.com.

A cara da cidade:

"Creio que a bandeja de frutos do mar, com lagostas, ostras, caranguejo e ceviche. O prato tem a sensualidade dos alimentos que se come com as mãos. Também é o tipo de prato para ser dividido com os amigos, o que traduz o estilo perfeito de uma brasserie", garante Boulud.

Cotação: uma estrela.