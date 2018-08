Hábitos de viagem: brasileiros querem praia, boa comida e não namoram

Praia é o destino preferido dos viajantes brasileiros. Também gostamos mais de hotéis que de imóveis alugados, adoramos destinos onde dá para comer muito bem, usamos as ferramentas online como inspiração, compramos as passagens aéreas mais baratas que conseguimos encontrar e, surpreendentemente, somos recatados nas viagens, evitamos os romances. As conclusões são uma pesquisa feita pelo comparador de serviços de viagens Kayak.com.br em parceria com a plataforma de dados Cint, baseada na Suécia.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa ouviu 26.216 pessoas de 26 países para identificar seus hábitos de viagem. No Brasil, foram entrevistadas 986 pessoas de vários Estados, com idades entre 18 e 65 anos. Veja as principais conclusões do levantamento sobre o estilo dos brasileiros de viajar.

1. Amamos praia

70% dos brasileiros têm a praia como destino preferido de férias - a média mundial é de 53%. Dica: Fernando de Noronha, Fortaleza e Natal são alguns dos destinos litorâneos perfeitos para este segundo semestre porque já saíram da temporada de chuvas.

2. Queremos ficar em hotéis

Os hotéis são o meio de hospedagem preferido de 52% dos brasileiros, e o café da manhã incluído é prioridade para 84% destes. Casas de amigos e familiares são a hospedagem preferida de 21% dos turistas brasileiros, enquanto 20% preferem alugar um quarto ou imóvel. Leia nossas dicas sobre aluguel de imóveis com serviços de hotelaria.

3. Gostamos de comer bem

A qualidade da comida é fator decisivo para a escolha de um destino turístico para 55% dos brasileiros, segunda a pesquisa do Kayak.com.br. Além disso, 58% dos viajantes preferem a comida local em suas viagens. O resultado é similar ao de outro estudo, feito recentemente pelo site de reservas Hoteis.com, que mostrou que 61% dos millenials brasileiros decidem sua viagem pela comida.

4. Somos recatados

Apesar da fama de liberais e expansivos, brasileiros não namoram muito nas férias. Segundo a pesquisa, 68% dos brasileiros nunca se relacionaram com alguém que conheceram durante as férias, e 74% nunca tiveram relacionamento com alguém do exterior. Mas ainda somos mais 'calientes' que os estrangeiros: a média mundial de pessoas que nunca se relacionaram em viagens é de 74%.

5. Pagamos o menos possível no aéreo...

Para 50% dos brasileiros, o preço é o principal fator na hora de decidir pela compra da passagem aérea em uma viagem de lazer. Aliás, você sabia que três das quatro companhias aéreas que operam voos nacionais no Brasil já começaram a cobrar pela marcação antecipada de assento? Clique aqui para tirar dúvidas e aqui para saber como a medida prejudica as famílias.

6. ...mas gastamos em compras no destino

Durante a viagem, a prioridade de gastos de 40% dos entrevistados e com compras.

7. Somos um pouco preguiçosos

Turismo esportivo não é o forte do viajante brasileiro. Dos entrevistados, 79% afirmaram que a prática de esportes nunca foi o motivo principal de uma viagem. O esporte mais comum praticado em viagens é o mergulho, citado por 33% dos turistas que embarcam com esta finalidade. Quer sugestões de viagens mais ativas? Entre as reportagens recentes do Viagem você encontra caminhadas no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e na trilha inca rumo a Machu Picchu, esqui e snowboard no chileno Valle Nevado, rafting e outros passeios na natureza para fazer em família em Brotas.

8. Usamos as plataformas digitais

Segundo o levantamento, 50% dos brasileiros usam sites para se inspirar e planejar suas viagens (49% dos entrevistados preferem a opinião dos amigos e família para se inspirar). Além disso, 53% publicam fotos de suas viagens em redes sociais, 37% escrevem sobre suas viagens e 22% gostam de publicar vídeos. Por falar em inspiração e dicas para se planejar, já segue o Viagem no Instagram? Vai lá: @viagemestadao.

9. E, por fim, voltamos mais saudáveis e sentimos saudades No caso, saudades da viagem que já acabou. A pesquisa mostrou que 56% dos brasileiros sentem-se tristes após o fim das férias. Além disso, 40% afirmam que buscam hábitos mais saudáveis e fazem dietas quando voltam para casa.