Hello Kitty completa 45 anos com parques temáticos, chá da tarde e avião próprio

Ícone maior da fofura, a personagem Hello Kitty completa 45 anos em 2019. Criada pela empresa japonesa Sanrio em 1974 e patenteada dois anos depois, ela se tornou mundialmente conhecida e uma marca bilionária. E as comemorações estão pipocando por todo o mundo.

Em Hong Kong, o hotel The Peninsula criou diversas experiências alusivas à personagem. Uma delas é um chá da tarde temático. O Hello Kitty Culinary Adventure Afternoon Tea, disponível de 1.º de agosto a 30 de setembro, inclui um trifle cake (bolo inglês) de morango, cookie de chocolate recheado com creme de chá rosa e torta de maçã com caramelo. Custa o equivalente a R$ 236 para uma pessoa e R$ 429 para duas.

Há ainda a estadia Limited Edition Luxury, com um pacote de brindes como chinelos e roupão de banho customizados, escova de dentes da personagem e bichos de pelúcia. Está disponível até 22 de dezembro e inclui aparições surpresa da Hello Kitty em si para aquele meet & greet esperto. E, enquanto ela não aparece, o público pode conferir uma estátua de chocolate em 3D da personagem, que ficará exposta no hotel até o fim do ano.

Nos Estados Unidos, a Corey Helford Gallery de Los Angeles convidou cem artistas de várias nacionalidades a criar reinterpretações da Hello Kitty em pinturas, esculturas e animações. A exposição termina hoje (4).

No Brasil, o aniversário de Hello Kitty foi comemorado entre os dias 5 e 7 de julho, durante a 22ª edição do Festival do Japão, em São Paulo. Em um espaço construído dentro da feira, a personagem despontou vestida em um quimono, recebeu o carinho dos fãs e ganhou um bolo de aniversário, com direito a parabéns.

Mesmo com o fim das comemorações, a presença de Hello Kitty continuará forte. Isso porque um verdadeiro império foi construído com a imagem dela ao redor do mundo.

Lojas

Apesar de fofa, Hello Kitty sabe ganhar dinheiro. Ela deu origem a uma enorme linha de lembrancinhas e badulaques que já arrecadou mais de US$ 80 bilhões (R$ 320 bilhões) mundialmente. São itens como bolsas e carteiras, bonecos de pelúcia, material escolar, artigos de papelaria, capas de celular e até joias.

Como era de se esperar, a maior parte das lojas de produtos da Hello Kitty está no Japão, terra natal da personagem (confira a lista aqui). No Brasil, uma empresa licenciada vende produtos oficiais aqui.

Alimentação

A imagem da personagem está ou esteve presente em cafés e restaurantes pelo mundo, inclusive no Brasil. Hoje, o Hello Kitty Café tem duas unidades abertas nos Estados Unidos: na Califórnia e em Nevada.

No Japão, o Kawaii Monster Café fez uma colaboração com a Sanrio para celebrar os 45 anos da personagem, com pratos com a carinha da Hello Kitty. Em São Paulo, o Sanrio Café funcionou de 2009 a 2014 no Shopping Bourbon Pompeia, em São Paulo.

Parques temáticos

Que tal passar um dia inteiro brincando com a Hello Kitty? É só escolher um dos quatro parques temáticos da personagem. Todos eles ficam na Ásia.

O Sanrio Puroland fica na cidade japonesa de Tama, na Província de Tóquio. De trem, são 30 minutos a partir de Shinjuku ou uma hora desde Tokyo Station. Focado principalmente em experiências indoor, esse parque é melhor aproveitado pelas crianças menores.

Outra opção no Japão é o Harmonyland, em Hiji, na região de Oita. Apesar de não deixar de lado o apelo infantil, esse tem atrações como montanha-russa (só não podem entrar mulheres grávidas e crianças menores de 4 anos) e até pista de kart.

O terceiro parque chama-se Sanrio Hello Kitty Town e fica na cidade de Johor, na Malásia. O forte dele são os shows que permitem que as crianças interajam com a personagem. Já o Hello Kitty Park de Hangzhou, na China, tem jeitão de parque de diversões mesmo, com direito a carrossel, roda-gigante e até brincadeiras aquáticas.

Para engrossar a lista, um quinto parque será aberto em Hanói, no Vietnã, em 2021.

Cuidados com a saúde

Em Taiwan, o hospital Hau Sheng, na cidade de Yuanlin, decorou sua maternidade todinha com a temática da Hello Kitty. Uma figura gigante da Hello Kitty vestida com um uniforme médico cor de rosa dá as boas vindas aos visitantes na entrada, enquanto murais coloridos da personagem estão nos quartos de recuperação, na maternidade e nas portas dos elevadores. Todo o staff do hospital, incluindo médicos e enfermeiras, usa uniformes e jalecos cor de rosa com imagens dela.

Oficialmente, eles sustentam que o tema fofinho ajuda a acalmar as mães em trabalho de parto. Mas o fato de o dono do hospital ter mãe, mulher e filha que são fãs da Hello Kitty também deve ter influenciado na decoração.

Em Dubai, nos Emirados Árabes, há um spa com a temática da personagem. No Hello Kitty Beauty Spa, dá para investir em massagens e tratamentos relaxantes ou dar um trato no visual, com direito a cabeleireiro e uma manicure (chamada de "kitty-cure") com diversas opções de unhas personalizadas com a personagem.

Avião (com check-in personalizado)

Como se todo o resto não bastasse, é possível até viajar em aviões da Hello Kitty. A companhia aérea EVA Air, de Taiwan, tem sete aeronaves temáticas, que cumprem rotas entre Taipé e cidades como Seul, Tóquio, Cingapura, Xangai, Paris e até Houston, nos EUA.

A descrição de uma das aeronaves, a Sanrio Family Hand In Hand, no site da empresa já dá uma ideia do clima de fofura: "estendemos uma mão de amizade a todos os passageiros e os fazemos sentir todo o amor e carinho. Vamos dar as mãos uns aos outros e construir a ponta da felicidade e amizade". Meigo, não?

Mas não para por aí. No aeroporto de Taipé, a EVA Air tem uma ala de check-in todinha customizada com a Hello Kitty, justamente para que os passageiros desses voos possam ter uma experiência de imersão completa. O check-in é feito em totens cor-de-rosa, com as gravatinhas-borboleta dela, que expedem cartões de embarque obviamente personalizados.

E nem precisamos dizer que a lojinha duty free a bordo tem uma infinidade de travesseiros e outras lambrancinhas da Hello Kitty para vender.

Não, ela não é uma gatinha

É verdade que ela tem bigode e orelhas. E a palavra inglesa "kitty" quer dizer algo como "gatinho" ou "bichano". Mas Hello Kitty não é uma gatinha.

A Sanrio explica que a personagem é uma caricatura, que anda e se senta como um ser bípede. Por isso, está mais próxima de uma garotinha que de uma gata. Além disso, ela tem um gatinho de estimação, o Charmmy Kitty.

O estilo de Hello Kitty é uma expressão de uma vertente da cultura pop japonesa chamada "kawaii", palavra que significa (adivinhe) "fofo", "adorável". Tudo que se relaciona a essa cultura tem um ar infantil, tímido, vulnerável, seja um personagem (como o Pikachu, a própria Hello Kitty e certos mangás), seja um objeto de decoração, uma roupa ou até um estilo de caligrafia.

A personagem não tem uma boca, e a Sanrio explica que há uma razão para isso. "Kitty parece feliz quando as pessoas estão felizes. E parece triste quando elas estão tristes. Achamos que ela não deveria estar presa a nenhuma emoção específica, e é por isso que ela não tem boca."