História e lazer em Port Elizabeth

Praia, savana e história em um só lugar. Assim é Port Elizabeth, a 750 quilômetros da Cidade do Cabo. A quinta maior cidade do país e segunda mais antiga tem 1,2 milhão de habitantes e é considerada uma das grandes responsáveis pelo crescimento do país por causa de seu agitado porto.

Graças ao tamanho e à importância no cenário nacional, Port Elizabeth oferece um leque variado de opções para os turistas. A Donkin Heritage, caminhada de cinco quilômetros, reúne 47 lugares que revelam a riqueza histórica da região. O mapa é distribuído no escritório de turismo da cidade.

Visitar a comunidade onde Nelson Mandela nasceu também é uma boa opção para conhecer a história recente do país. A 400 quilômetros de Port Elizabeth, o caminho para Qunu oferece visuais da praia de tirar o fôlego, restaurantes de comida típica à beira da estrada e a experiência de conhecer o interior da África. Ao chegar em Qunu, não deixe de passar pelo Museu Nelson Mandela.

Os Parques Nacionais Addo Elephant (leia mais na página 11) e Shamwari Game Reserve, distantes 70 quilômetros da cidade, são opções de diversão para quem quer se aventurar pela savana africana. Além dos parques, o belo litoral atrai turistas de todo o mundo.

ONDE FICAR

O mais luxuoso hotel dos arredores de Port Elizabeth, The Plettenberg (00--27- 44-533-2030), fica em frente à Praia de Plettenberg. Além de quartos amplos e bem decorados, o cinco-estrelas tem restaurantes e um spa completo. Diárias a partir de US$ 630. The Axton Hotel (00--27-41-585-9655), na área central da cidade, tem tarifas a partir de US$ 100. Mais em conta, o Formula 1 (00--27 -41-585-6380) oferece diárias que começam em US$ 48.

COMPRAS

Greenacres é o maior shopping de Port Elizabeth e tem uma gama razoável de marcas nacionais e internacionais. Chegar até lá é bem fácil. O centro de compras está localizado no bairro que leva o nome da cidade, a apenas alguns minutos do belo Estádio Nelson Mandela Bay.

À beira-mar fica um dos maiores cassinos do país. O Boardwalk é, na verdade, um complexo de entretenimento aberto 24 horas. Lojas de marcas selecionadas e restaurantes fazem parte do cassino.

MUST SEE

O turista também pode fazer um passeio de helicóptero, oferecido por várias empresas de turismo. É uma ótima forma de conhecer do alto a cidade. O tour mais comum pela costa litorânea e redondezas da cidade dura de 30 minutos a uma hora. As empresas também organizam tours personalizados. O preço é a partir de US$ 80 por pessoa (www.sa-venues.com).

ESTÁDIO

Construído para a Copa do Mundo de 2010, o Nelson Mandela Bay é o primeiro estádio de futebol de Port Elizabeth. Localizado à beira do Lago North End, a arena comporta 48 mil pessoas e receberá cinco jogos na primeira fase, um nas oitavas de final, um nas quartas e a disputa do terceiro e quarto lugares.