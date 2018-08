Hospedagem em Balneário Camboriú

Diga Balneário. E não Camboriú. É este o apelido local da cidade de 120 mil habitantes, a segunda mais importante do litoral catarinense para o turismo, atrás de Florianópolis.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Balneário complementa os dias de parque com dias de passeio à beira-mar e boa infraestrutura. A orla central tem quase 7 quilômetros de um calçadão pontilhado de quiosques que vendem churros, milho, bebidas e alugam cadeiras de praias (R$ 5). O trecho mais gostoso está para os lados da Barra Norte, com areia mais fina e firme e mar calmo. Do extremo norte parte uma passarela de madeira que costeia o morro até a Praia Brava, linda e... brava. Se for passar o dia, leve lanche.

Na Barra Sul está o ponto de embarque do teleférico do Parque Unipraias. As 47 cabines acabaram de ser todas trocadas. É uma subida linda em meio à Mata Atlântica. No alto, a Fantástica Floresta (R$ 30) tem trilha e mirante. O trenó de montanha Youhooo! (R$ 45, duas pessoas) desliza em meio à mata em alta velocidade. E é possível chegar à praia de Laranjeiras, do outro lado, também via tirolesa (R$ 45). Ingressos a R$ 42, adulto, e R$ 21 (6 a 12 anos e acima de 60).

DÊ O PLAY! COMO VIAJAR COM CRIANÇAS