Hotéis para casais com chalés isolados para curtir o frio

Um chalé para dois. A proposta é tentadora em qualquer época. Quando o 12 de junho cai num sábado, parece o plano perfeito para uma viagem em casal. Mas é sempre bom lembrar que o Dia dos Namorados tem data marcada, enquanto a escapada romântica não precisa seguir o calendário. À beira do inverno, se hospedar de parzinho para curtir o frio é uma ideia quase irrecusável.

Essa é uma viagem que já pressupõe ser sem aglomeração. Se realizada fora da data comemorativa, pode assegurar mais distanciamento e privacidade. Devido às taxas reduzidas de ocupação nos hotéis e à demanda crescente por viagens de carro, hotéis no Estado de São Paulo vêm lotando rapidamente – reserve com antecedência e evite viajar nas férias e nos feriados.

Reunimos sugestões que possuem, entre suas acomodações, chalés separados dos outros. Elas ficam em cidades paulistas; a maior parte, perto da capital. Para quem busca uma imersão na natureza e tem vontade de ir um pouco mais longe, há o Paraíso Eco Lodge, integrante da Associação Roteiros de Charme, em Ribeirão Grande, região do Parque Estadual Intervales. Incluímos ainda duas opções no litoral para quem gosta de ir para a praia no outono-inverno.

Alguns hotéis prepararam novidades para este meio do ano, caso do Unique Garden, em Mairiporã. A experiência Aquecer inclui fogueira, manta, nuts e tábua de frios (R$ 270; vinho à parte).

Cenários instagramáveis em Monte Verde

Monte Verde está ainda mais instagramável (será possível?). O destino em Minas Gerais ganha um toque de charme com a decoração em estilo Bauer, técnica de pintura alemã com cores e temas florais. A Bauernmalerei – deriva das palavras Bauer (agricultor em alemão) e Malerei (pintura) – é vista em três cenários de 12/6 a 15/8.

Cada um é dedicado a um dos eventos que o destino promove para compensar o prejuízo decorrente do abre-e-fecha da pandemia, com foco no amor, no inverno e na gastronomia. O primeiro ambiente tem coração para inspirar declarações e pedidos de casamento.

Na Serra da Mantiqueira, o destino está a cerca de 1,6 mil metros de altitude. Tem bosques de araucária e registra temperaturas negativas no inverno. Segundo a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move), o setor de turismo funciona com 60% da capacidade – veja hotéis em monteverde.org.br. Opção com chalés isolados, o Fazenda Hotel Itapuá tem pacote para casal, de 18 a 20/6: R$ 2.478, com café.

Aluguel de imóvel para ir a dois

É possível ainda partir para o aluguel de um imóvel por uns dias ou para o fim de semana romântico. Os sites airbnb.com e booking.com são boas maneiras de procurar inspiração para uma viagem assim.

Na Booking, além da busca por destino, a dica é clicar em Lugares Únicos Para Ficar, no pé da página inicial, para ter acesso a opções fora do convencional. Aí é preencher destino e data.

O Airbnb investe em recursos para viajantes maleáveis, que surgiram com a possibilidade de trabalho e estudo a distância. Mudanças no comportamento a partir da pandemia levaram a plataforma a atualizar e a criar ferramentas capazes de otimizar a busca para quem quer ver opções com datas, critérios ou destinos flexíveis – e até levando em conta todas essas variáveis juntas.

As 100 melhorias lançadas pela empresa incluem tanto mudanças para viajantes quanto para anfitriões. O botão de busca Destinos Flexíveis entra em vigor no fim do mês, segundo anúncio global do CEO e cofundador do Airbnb, Brian Chesky. Por enquanto, dá para usar o recurso Explore Destinos Perto de Você, se a ideia não for ir muito longe.

Opções de hospedagem no interior e no litoral paulista

Romance e natureza em Socorro

Fãs de aventura fazem esporte em Socorro, no interior paulista. O pôr do sol é visto do mirante da Pedra Bela Vista. Entre opções de hotéis (confira em socorro.tur.br), está o Recanto da Cachoeira (desde R$ 1,1 mil com pensão completa, no último fim de semana de junho).

Canto do Irerê: apenas para adultos

Com oito espaçosos chalés e hóspedes acima de 18 anos, o Canto do Irerê Boutique cobra R$ 942,50 de tarifa mínima para casal com café. O hotel em Atibaia lançou seus cosméticos orgânicos; kit a R$ 105, incluindo escalda-pés e cristais de banho.

As linhas de Ruy Ohtake no Unique Garden

Com arquitetura de Ruy Ohtake, os dez chalés da Vila Contemporânea do Unique Garden são diferentes entre si. A diária para casal, com café, custa a partir de R$ 2.423. No hotel em Mairiporã, um iPad na acomodação permite programar refeições e spa.

Mata Atlântica e uma casa na árvore

No módulo África, o Paraíso Eco Lodge tem cabanas que lembram casas na árvore – tarifas desde R$ 689 a diária para dois, com café. Em meio à Mata Atlântica, o hotel oferece de jantar romântico a trilhas na mata para casais que amam natureza.

A Mantiqueira na Quinta dos Pinhais

O visual de um deque da Quinta dos Pinhais pode ser inesquecível (falo com propriedade). As montanhas de Santo Antônio do Pinhal e uma casinha temporária na Mantiqueira encantam casais. O preço começa em R$ 1.645 a diária (chalé montanha), com café da manhã.

Botanique tem experiências na diária

Uma surpresa recepciona o casal no chalé do Six Senses Botanique. A diária, a partir de R$ 3.567 para dois com café, inclui experiências como o novo tour sustentável pelo entorno do hotel. Em junho, tem ainda o workshop de velas.

Em Cunha, entre o verde e o lilás

Famosa por seu lavandário, a paulista Cunha rende bons momentos e fotos também em caminhadas no verde. Ontem, a Pousada Candeias ainda tinha vaga para o próximo fim de semana – diária para dois com café desde R$ 980; jantar a R$ 95.

Ilhabela numa bolha ou num veleiro

O Hostel da Vila na Booking, em Ilhabela, tem acomodações na Praia do Bonete e no centro – nesta última, as opções vão de tendas a um veleiro e uma Kombi. A diária na bolha (dome) pela plataforma sai a R$ 271 para dois, com café, durante a semana em junho.

No Airbnb, casa Viking em Maresias

A Viking House Maresias, por exemplo, custa R$ 300 por noite para duas pessoas. Toda em madeira e pedra, a casa foi feita especialmente para casais, na praia do litoral norte paulista. Tem Wi-Fi, ar-condicionado e quintal para o cachorro correr solto.