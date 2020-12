Hoteis.com lança linha de aromatizadores de ambiente exclusivos com "cheirinho de viagem"

Que saudades de viajar, não é mesmo? Essa tem sido, sem dúvida, uma das frases que mais temos ouvido (e falado) neste final de 2020. Após passarmos mais tempo em casa do que nunca, é quase impossível encontrar alguém que não esteja realmente morrendo de saudades de colocar o pé na estrada e se hospedar em um bom hotel.

Foi pensando justamente nos brasileiros que amam viajar e que esperam ansiosamente a oportunidade de escapar novamente por aí que a Hoteis.com (que reúne centenas de milhares de opções de hospedagem no Brasil e no mundo todo, em 90 locais e em 41 idiomas) desenvolveu uma linha exclusiva de aromatizadores de ambientes inspirada em hotéis e momentos de viagem.

A ideia principal da linha de fragrâncias – não à toa batizada de Saudade – é que todo viajante inveterado, mesmo nestes tempos de isolamento social, possa levar um pouquinho do delicioso mundo das viagens para dentro de sua própria casa por meio da aromaterapia. São seis fragrâncias exclusivas diferentes, criadas em edição limitada, com apenas 200 unidades colocadas à venda. As fragrâncias, vendidas em kits, podem ser também uma excelente opção para presentear neste Natal.

Desenvolvidas nos mais diferentes estilos e cartelas de aromas, todas as fragrâncias ganharam nomes inspirados no universo das viagens e da hotelaria. Cada uma delas foi pensada para ser capaz de transportar mentalmente o viajante aos seus momentos favoritos das estadias em bons hotéis, matando um pouquinho a saudade de viajar a partir de cada aroma. Do café da manhã na cama ao quarto com vista para o mar, da grama molhada ao cheirinho de praia, os aromatizadores esperam despertar memórias e desejos de viagem.

As vendas das fragrâncias acontecerão nos e-commerces Firma21 e Do.Edu Store em dois lotes: 100 kits serão colocados à venda no dia 7, e outros 100 kits no dia 14 de dezembro, ao preço de R$ 99,00 cada. A melhor notícia? Quem comprar os aromatizadores de ambientes levará de brinde um cupom no valor de R$ 100,00 (cem reais) para utilizar em reservas de hotéis efetuadas no Hoteis.com quando se sentir pronto para viajar novamente. Informações detalhadas sobre as vendas e condições podem ser encontradas em www.hoteis.com/saudade.

Vale lembrar que a Hoteis.com possui também o programa de fidelidade Hoteis.com Rewards, que dá ao viajante um selo por noite reservada – e dez selos dão direito a uma noite de hospedagem gratuita.