Hotel em Washington exalta a resistência feminina

Um hotel em Washington quer se posicionar no mercado como um "refúgio para quem tem ideias avançadas", com um mural de Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, e um nome que remete a uma princesa guerreira. A Pebblebrook Hotel Trust anunciou que planeja abrir na capital americana, ainda este ano, o Hotel Zena, prometendo ser "uma força rebelde e desafiadora, mas ainda assim divertida". Será o que o diretor-presidente, Jon Bortz, chamou de "o primeiro estabelecimento de hospedagem dedicado exclusivamente a comemorar as realizações femininas".

Em 2018, a Pebblebrook comprou o imóvel em Logan Circle, anteriormente conhecido como Hotel Donovan, e iniciou a reforma, contratando a Dawson Design Associates para criar uma "ode à resistência feminina, comemorada por todos os sexos, raças e sexualidades".

Embora o hotel não se alinhe explicitamente com um partido político, o mural da Suprema Corte parece devotado a uma causa e representa um esforço das empresas de hospedagem em adaptar marcas de lifestyle a segmentos cada vez mais específicos. Outro hotel de Washington, o Eaton, também tem procurado se posicionar como um catalisador de impacto social.

O Zena fará parte do portfólio Urban Retreats da Viceroy Hotels & Resorts e da coleção Z não oficial da Pebblebrook. / TRADUÇÃO DE CLAUDIA BOZZO