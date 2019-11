Impressões de uma charmosa capital

Ao sair de Guarulhos e chegar ao Aeroporto Internacional de Carrasco, parecemos viver um paradoxo. O Brasil, gigante com seus 200 milhões de habitantes e em grande desenvolvimento econômico, tem um aeroporto parado no tempo, desatualizado e em marcha lenta para levar em frente as reformas mais do que urgentes. O Uruguai, pequeno e com apenas 3 milhões de habitantes, brinda os viajantes com um aeroporto moderno, confortável, extremamente iluminado e com layout de impressionar, assinado pelo arquiteto local Rafael Viñoly. As obras custaram US$ 165 milhões (cerca de R$ 295 milhões), duraram três anos e foram concluídas no fim de 2009.

A primeira impressão de Montevidéu não poderia ser mais positiva. Um bom início para dias certamente agradáveis. O visitante terá na capital uruguaia, habitada por pouco mais de 1,5 milhão de pessoas, a parte antiga da Ciudad Vieja e do centro histórico e as belezas naturais das várias regiões arborizadas, além, claro, do Rio da Prata, utilizado como a praia da metrópole.

Três dias são suficientes para conhecer os principais pontos da cidade e desfrutar de caminhadas nas ramblas - avenidas à beira do Rio da Prata com amplos calçadões -, da boa carne e dos tradicionais cafés do centro velho. O povo é receptivo e os preços, acessíveis.

Montevidéu oferece boa infraestrutura hoteleira e gastronômica e não tem os problemas de segurança de São Paulo e Buenos Aires. É preciso, porém, ter cuidado, recomendam os uruguaios, alegando que a tranquilidade de anos atrás já não é a mesma.

Antes de iniciar o passeio, tenha em mente que a capital não apresenta a sofisticação de Punta del Este ou as inúmeras opções de lazer de São Paulo. Nem o glamour de Paris, apesar da atmosfera europeia estar presente em várias partes. Mas a cidade tem seu charme.

O ponto de partida é a Ciudad Vieja. Comece pela Praça Independência, a mais importante, onde está a Porta da Cidadela. Uma relíquia da antiga muralha que cercava a cidade no período de guerra entre seus colonizadores (os espanhóis) e portugueses. A praça abriga também uma grande estátua de José Artigas, político e militar considerado herói nacional, líder nas batalhas pela independência do país.

De lá, você parte para outros pontos históricos: Teatro Solís, inaugurado em 1856; o imponente Palácio Salvo, do arquiteto italiano Mario Palanti, finalizado em 1928 com 95 metros de altura (durante anos, foi a torre mais alta da América do Sul) e a sede do Poder Executivo.

Logo na esquina está a Avenida 18 de Julho, tradicional centro comercial com galerias antigas, lojas de todos os tipos, quiosques com as mais variadas marcas de alfajores, charmosos cafés, casas de câmbio e bastante poluição sonora. Mas fuja de lá aos domingos: nada abre, e o local fica morto.

Parrilla. Ainda na Ciudad Vieja, reservar algumas horas para explorar o Mercado del Puerto (mercadodelpuerto.com.uy) é imprescindível. No passado, o local funcionava apenas como uma grande feira, vendendo frutas, verduras, legumes, peixes. Hoje, virou referência gastronômica, com boa variedade de restaurantes - todos com a parrilla, o típico churrasco, como prato principal. Nem poderia ser diferente. A principal atividade econômica do país, ao lado da agricultura, é a pecuária.

As carnes vêm no tradicional corte uruguaio - portanto, nada de bife fatiado e fininho - e, de preferência, malpassado (ou rugoso, como eles dizem lá). Destaque para a picanha, o bife ancho, o bife de chorizo ou entrecôte e a fraldinha (conhecida como vacio). Para acompanhar, prove o "medio y medio", mistura de espumante com vinho branco.

Não espere luxo - as casas são rústicas, mas com ambiente agradável e aconchegante. O atendimento não decepciona - e os brasileiros são especialmente bem recebidos.

Há outras opções gastronômicas na capital, claro. Como a região de Pocitos, com bares, restaurantes e construções mais modernas. Ou Punta Carretas, repleta de prédios de alto padrão, um requisitado campo de golfe e o mais badalado shopping de Montevidéu, que leva o nome do bairro e tem lojas de grife.

Aliás, um dos melhores restaurantes da cidade está no bairro. O Francis (francis.com.uy, com página também em português) tem ambiente refinado e personalidades ilustres como clientes - até Pelé passou por lá. A parrilla custa a partir de 295 pesos (R$ 27). Convém fazer reserva.

Na estrada. Com menos de 200 mil quilômetros quadrados de extensão territorial e boas estradas, alugar um carro para explorar melhor o país é um programa irresistível. Bastam seis ou sete horas para cruzar o Uruguai - e a paisagem, invariavelmente, será repleta de pastagens. Há vários passeios de um dia, como para a simpática Colônia de Sacramento (veja abaixo).

Queridinha dos brasileiros, Punta Del Este está a apenas duas horas da capital. Prefere não dirigir até lá? Sem problemas: por menos de R$ 20 é possível viajar a partir de Montevidéu em um ônibus confortável, com ar condicionado.