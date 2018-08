Independência, 7 de setembro

Família

A uma hora de avião de São Paulo, a cidade goiana atrai adultos interessados em relaxar em suas águas quentinhas e termais enquanto as crianças se divertem com baldes d’água, toboáguas e piscina de onda no Hot Park – um imenso parque aquático que fica dentro do complexo do Rio Quente Resorts, na cidade vizinha de Rio Quente. O resort, inclusive, freta voos para Caldas Novas, com transfer para seus hotéis às quintas-feiras e domingos. Para quem vai por conta, Gol e Azul têm voos nos mesmos dias. Ou seja: tente escapar para a folga um dia antes do feriado.

Sozinho

Um feriado de três dias é feito para explorar os melhores pontos turísticos de Curitiba, inclusive se você estiver sozinho. Se você nunca foi, é válido fechar city tour logo no começo da viagem ou então embarcar no ônibus turístico hop on/hop off da cidade, batizado Linha Turismo, para descobrir seus lugares mais famosos, como a Ópera de Arame, o Jardim Botânico, os parques Tingui e Tanguá, o Museu Oscar Niemeyer e até conhecer gente no grupo do passeio. No sábado, a dica é embarcar no trem da Serra Verde Express que leva à simpática Morretes, um roteiro de um dia que pode terminar em um barzinho à noite (aproveite para degustar uma das cervejas produzidas na cidade neste momento). Já no domingo, se permita perder horas na Feira do Largo da Ordem, com cerca de duas mil barracas vendendo produtos de todo tipo e bastante originais. Sobrando tempo antes do retorno – que, até São Paulo, dura menos de uma hora de avião –, inclua a visita a uma fábrica cervejeira ou vá até o tradicional bairro Santa Felicidade para experimentar as delícias da mesa italiana em um de seus restaurantes.

Casal

Charme e cores definem essa cidade a 155 quilômetros da capital paulista. Antiga colônia holandesa, Holambra reserva em setembro, além de suas atrações permanentes, a 37ª edição da Expoflora, feira que reúne cerca de 300 produtores com as novidades nacionais do mundo das flores e das plantas ornamentais e grupos de dança. O evento, este ano entre 24 de agosto e 23 de setembro, também organiza passeio turístico, incluindo almoço com pratos típicos. Como são três dias de folga, dá para curtir com bastante tranquilidade os demais pontos da cidade. Não deixe de ir ao Moinho Povos Unidos, com um mirante com vista para a Capital Nacional das Flores, e ao Museu Histórico da Imigração, que conta a história, claro, da chegada dos holandeses ao interior paulista.

Grupo

Lençóis Maranhenses

Tudo indica que Lençóis Maranhenses será um dos destinos mais populares em 2018 - tanto que está na nossa lista de melhores de destinos para este ano. O início de setembro está dentro do melhor período para ir e ver as lagoas ainda cheias, refletindo os raios de sol - lá para outubro, muitas delas secam e a paisagem se modifica. É um passeio que pode ser feito de muitas maneiras. Se estiver em grupo, a diversão estará em desbravar a natureza de maneira mais divertida, subindo e descendo as dunas clarinhas em pé, sentado, rolando, e se banhar na primeira reserva d’água que encontrar. Além do Parque Nacional dos Lençóis, dá para praticar stand up paddle e boia cross no Rio Preguiças, que corta a cidade de Barreirinhas, um dos principais pontos de apoio para quem visita o local - o outro é Santo Amaro. Passeios de helicóptero para ver as dunas do alto e caminhada por vilas da região, onde estão restaurantes e pousadas e é possível conhecer mais da vida local - não deixe de visitar a Casa da Farinha na comunidade de Tapuio. Leia mais sobre em bit.ly/velencois.