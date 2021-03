Influenciadores são bem recebidos no paraíso, enquanto nós assistimos em lockdown

Mike Ives, The New York Times

Em um período de lockdown, Georgia Steel embarcou em uma viagem de luxo. Influenciadora digital e estrela de reality show na TV, Georgia partiu da Inglaterra no fim de dezembro para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Lá ela promoveu uma lingerie no Instagram, instalada em um hotel de luxo. Em janeiro, a influencer estava nas Maldivas, onde tratamentos de Spa incluem massagens com óleo de manjericão e coco.

“É o máximo do luxo”, disse Georgia, de 22 anos, aos seus 1,6 milhão de seguidores no Instagram em uma postagem em que apareceu caminhando pelas águas tropicais usando um biquíni. Pouco importava a enorme quantidade de casos da covid-19 na Grã-Bretanha, o fato de as infecções estarem aumentando nas Maldivas ou se a Inglaterra havia decretado seu terceiro lockdown.

As Maldivas, nação que é um arquipélago localizado na costa da Índia, não só vem aceitando turistas como Georgia, mas também incentivando-os a visitarem a região. Mais de 300 mil pessoas chegaram ali desde que o país reabriu suas fronteiras no ano passado, incluindo dezenas de influenciadores, estrelas das redes sociais com uma massa de seguidores, com frequência pagos para promoverem produtos. Muitos influenciadores são atraídos pelo governo e viajam com tudo pago para resorts exclusivos.

O governo afirma que sua estratégia de abrir as portas é ideal para um país que depende do turismo e cuja geografia descentralizada – são cerca de 1,2 mil ilhas no Oceano Índico – facilita o distanciamento social. Desde que as fronteiras foram reabertas, pouco menos de 1% dos visitantes que chegaram às Maldivas testou positivo para o coronavírus, de acordo com dados oficiais. “Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã”, disse Thoyyib Mohamed, diretor gerente da agência de relações públicas oficial do país. “Mas no momento, posso dizer, que este é um ótimo estudo de caso para o mundo todo, especialmente os destinos tropicais.”

Covid-19 nas Maldivas

A estratégia adotada pelas Maldivas implica riscos à saúde pública e mostra como esses locais de férias distantes e os influenciadores que eles convidam vêm gerando muita controvérsia. Enquanto as pessoas no mundo todo se refugiam em casa, alguns influenciadores fazem postagens de suas viagens para pequenas cidades de países estrangeiros, incentivando seus seguidores a fazerem a mesma coisa, mas potencialmente botando em risco os habitantes daquelas localidades e pessoas com as quais entram em contato nas viagens.

“Então não estamos em uma pandemia?”, indagou Beverly Cowell, uma administradora na Inglaterra, comentando a postagem de Georgia no Instagram, dando voz à opinião de muitas pessoas que acham que esse tipo de viajante está se esquivando das regras.

Quando as Maldivas fecharam as fronteiras em março do ano passado para se proteger contra o vírus, não foi uma decisão tomada levianamente. O turismo emprega mais de 60 mil dos 540 mil habitantes do país, mais do que qualquer outra indústria do setor privado, de acordo com Nashiya Saeed, consultora que recentemente participou da confecção de um estudo para o governo sobre o impacto da pandemia sobre a economia. “Quando o turismo cessa não entra nenhuma receita no país”, disse ela. Muitos trabalhadores demitidos dos resorts que vivem na capital, Malé, foram obrigados a retornar para suas ilhas nativas porque não puderam mais se sustentar.

De um lado as autoridades de saúde se empenharam para conter os surtos locais, e de outro os assessores do presidente, Ibrahim Mohamed Solih, desenvolveram uma estratégia para retomar o turismo o mais rápido possível. Uma vantagem é o fato de que muitos resorts de luxo estão nas suas próprias ilhas, o que torna o isolamento e o monitoramento de contatos muito mais fáceis.

“Nós realmente fizemos um planejamento, sabemos quais são nossas vantagens e as exploramos”, afirmou o porta-voz do presidente, Mohamed Mabrook Azeez. Quando as fronteiras foram reabertas em julho, as autoridades de saúde exigiram testes PCR, entre outros protocolos de segurança, mas não submeteram os visitantes a quarentenas obrigatórias. Mais ou menos na mesma época, a agência de relações públicas do país mudou sua campanha de marketing internacional, incentivando os turistas a “redescobrirem” as Maldivas.

Críticas a convite de influenciadores

O governo e empresas locais também passaram a convidar influenciadores com mais de 12 milhões de seguidores para se hospedarem nos resorts e promoverem os hotéis nas mídias sociais. O que eles têm feito. “Quando está nublado, brilha o sol”, escreveu Ana Cheri, influenciadora americana com mais de 12 milhões de seguidores, em um resort das Maldivas, em novembro, algumas semanas antes de seu Estado natal, a Califórnia, impor lockdowns extensos.

Mas mesmo antes da pandemia os influenciadores já enfrentaram reações negativas, em viagens que causaram indignação. Por exemplo, alguns que postaram fotos de viagens à Arábia Saudita foram criticados por causa do envolvimento do reino no assassinato do jornalista Jamal Kashoggi. Os influenciadores da Inglaterra, em particular, têm sido criticados nas últimas semanas por infringirem as regras do lockdown que proíbem viagens, exceto as consideradas essenciais. Alguns se defenderam afirmando que são essenciais para o seu trabalho, enquanto outros, pressionados, se desculparam.

“A princípio pensei 'é legal, então está tudo bem'”, disse o influenciador KT Franklin em um vídeo pedindo desculpas e se referindo à sua viagem para as Maldivas. “Mas não está tudo bem. Foi realmente irresponsável, imprudente e insensato da minha parte.”

No fim de janeiro, a Grã-Bretanha proibiu voos diretos de e para Dubai diante da disparada de casos da covid-19 nos dois países. Com normas de imigração permissivas e o sol permanente, Dubai é um local popular entre famosos das mídias sociais. Mas, com as infecções aumentando, as autoridades fecharam bares e pubs durante um mês e limitaram hotéis, shoppings e clubes de praia a 70% da sua capacidade.

Nas Maldivas, que já recebeu quase 150 mil turistas até agora neste ano, as autoridades não têm planos para impor restrições similares. O país reportou quase 20 mil infecções por coronavírus, o equivalente a 4% da sua população, e 60 mortes. Mas nenhum resort foi responsável por alguma transmissão comunitária e segundo as autoridades o risco disso é baixo porque os funcionários dos hotéis são obrigados a ficar em quarentena se viajarem entre as ilhas.

“No geral, acho que conseguimos controlar bem a situação”, mesmo que alguns turistas tenham testado positivo antes de deixarem o país”, afirmou o Dr. Nazla Rafeeg, diretor do setor de controle de doenças na Agência de Proteção à Saúde do governo. “Nossas diretrizes têm sido atendidas no plano atual que foi implementado”. / Tradução de Terezinha Martino