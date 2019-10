Ingresso para visitar praias de Noronha fica mais caro

Quem for visitar Fernando de Noronha a partir de 1º de novembro deste ano gastará um pouco mais para conhecer as belas praias do arquipélago. O Ministério do Meio Ambiente reajustou o valor do ingresso que, desde 2012, é preciso comprar para ter acesso ao parque nacional marinho onde estão algumas das principais atrações. O preço para brasileiros passará de R$ 106 para R$ 111. Para os estrangeiros, que pagam o dobro, o valor foi de R$ 212 para R$ 222.

O ingresso pode ser comprado na própria ilha ou pela internet, mas no segundo caso é preciso retirar o cartão de acesso em um dos PIC (Posto de Informação e Controle) da ilha. A partir da retirada desse cartão, o visitante tem direito a acessar o parque por 10 dias. Crianças menores de 12 anos e brasileiros acima de 60 não precisam pagar pelo cartão.

Vale lembrar que não é obrigatório comprar o ingresso para visitar a ilha. Praias como Cachorro, Meio, Boldró, Porto, Conceição e Cacimba do Padre estão fora do parque nacional e, prtanto, têm visitação livre. Por outro lado, atrações como a praia do Sancho e seu mirante, o Mirante dos Golfinhos, o mergulho com tartarugas na praia do Sueste e a trilha da Atalaia exigem a compra do ingresso.

Taxa de preservação não aumentou

Há uma segunda despesa com que o visitante deve arcar. Trata-se da taxa de preservação ambiental (TPA), que é cobrada pelo governo de Pernambuco. Enquanto a compra do ingresso para o parque nacional é facultativa (e os recursos vão para a concessionária que administra o parque), o pagamento da TPA é obrigatório para que o turista possa entrar em Noronha. Essa taxa, que pode ser paga em dinheiro, cartões de crédito ou de débito, não foi reajustada.

O valor da TPA varia em função do número de dias de permanência na ilha. Do primeiro ao quinto dia, pagam-se R$ 73,52 por dia; assim, uma permanência de três dias custa R$ 220,56 e uma de cinco, R$ 361,71. Do sexto ao décimo dia, o valor da taxa cai para R$ 52,95 por dia. A partir do 11º dia, o valor das diárias começa a subir. Para 15 dias, pagam-se R$ 1.214,47; são R$ 2.170,08 para 20 dias e R$ 5.183,78 para 30. Crianças até 4 anos não precisam pagar a TPA; não há meia entrada para estudantes ou idosos.

É importante guardar com cuidado o recibo de pagamento da TPA. No ato do check-in do voo para voltar, é preciso mostrar o documento. Esse controle é feito para garantir que cada turista tenha pago o valor exato para o tempo em que esteve na ilha. Se tiver permanecido na ilha por mais tempo do que foi pago, além da diferença em aberto será cobrada uma multa.

Outros parques nacionais também tiveram ingresso reajustado

Além do parque de Fernando de Noronha, o governo também reajustou as taxas de outros nove parques nacionais: Iguaçu, Abrolhos, Tijuca, Serra dos Órgãos, Caparaó, Serra da Capivara, Itatiaia, Pau Brasil e Chapada dos Veadeiros.

O governo federal cogita conceder a administração dos parques nacionais para a iniciativa privada, o que poderia aumentar os investimentos nesses locais e, de quebra, desonerar os cofres públicos.

Veja os preços dos ingressos para os parques nacionais

R$ 30: Parque Nacional da Tijuca

R$ 36: Parque Nacional do Caparaó, Parque Nacional da Serra da Capivara, Parque Nacional de Itatiaia, Parque Nacional do Pau Brasil, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

R$ 37: Parque Nacional Serra dos Órgãos

R$ 40 (valor não aumentou): Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Parque Nacional da Chapada dos Guimarães

R$ 59: Parque Nacional do Iguaçu

R$ 60 (valor não aumentou): Parque Nacional da Serra da Bodoquena

R$ 93: Parque Nacional Marinho dos Abrolhos

R$ 222 (preço cheio, sem o desconto para brasileiros): Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha