Iniciante: mais contemplação, menos caminhada

Provavelmente você já viu muitas fotos do Morro do Pai Inácio. A formação rochosa de bilhões de anos e 1.150 metros de altura é o cartão-postal da Chapada Diamantina. Não é para menos: a vista do topo é mesmo deslumbrante. Dá para ir de carro quase até o ponto mais alto - uma trilha de 600 metros e 25 minutos de caminhada completa o passeio. Embora curta, ela é íngreme. Mas nada que algumas breves paradas para recuperar o fôlego não resolvam.

Ali está o pôr do sol mais famoso da Chapada, no qual a luz dourada destaca os belos contornos das rochas e deixa tudo mais poético. O morro fica bem próximo de Lençóis - são 30 km por uma estrada asfaltada. Trata-se de uma atração do tipo vapt-vupt, e pode ser combinada com o dia da partida ou da chegada ou mesmo com outro passeio. Sem necessidade de guia.

Águas cristalinas

A 90 km de Lençóis, o Poço Azul é um dos pontos mais especiais da Chapada. Com profundidade que pode chegar a 21 metros, o reservatório de águas cristalinas localizado dentro de uma caverna foi descoberto em 1920 por garimpeiros, mas passou a ser explorado pelo turismo apenas na década de 90. Ali, munido de colete salva-vidas, óculos e snorkel, o turista pode cair na água e flutuar suavemente - uma experiência memorável. Essa é uma daquelas atrações que fazem valer cada centavo a capinha à prova d'água do celular.

Entre fevereiro e outubro, o espetáculo fica ainda mais fascinante: um feixe de luz solar incide sobre o poço entre 12h30 e 14h. A temperatura da água se mantém na faixa dos 24 graus o ano inteiro e o acesso é fácil: basta descer uma escadaria. O único porém é o limite de permanência. Por causa da grande quantidade de turistas, o máximo permitido é meia hora. Também deslumbrante e de fácil acesso, o Poço Encantado oferece uma visita apenas contemplativa: não é permitido mergulhar em suas águas. Além de Lençóis, uma boa base para conhecer os poços é Mucugê.

Cachoeiras

Mas ninguém pode ir embora da Chapada sem visitar pelo menos uma cachoeira. Numa região de altas temperaturas, são elas que refrescam o corpo e revigoram a mente. Uma das melhores opções para os ecoturistas iniciantes ou para quem simplesmente não quer muito esforço físico é a Cachoeira do Mosquito, também nas redondezas de Lençóis. A trilha para alcançá-la é quase toda uma longa escadaria.

Vencido o percurso, a recompensa é de alto nível: uma bela queda d'água de 70 metros em meio a grandes paredões rochosos. Na época das chuvas, que vai principalmente de novembro a janeiro, a cachoeira costuma estar caudalosa e no auge de sua exuberância. No período seco, no entanto, ela pode ficar quase sem água. Ainda assim, o visual dos rochedos vale a visita. A volta, toda em subida, é mais cansativa - pare para tirar fotos e recuperar o fôlego quantas vezes for necessário.

Nos roteiros dos receptivos locais, a Cachoeira do Mosquito é frequentemente oferecida junto com o Poço do Diabo, uma simpática queda d'água de 20 metros. A temperatura da água, no entanto, é considerada uma das mais frias da Chapada. Se não foi preciso resistência para fazer a trilha do Mosquito, aqui é necessário ser forte para encarar o banho.