Inspiração à la Matisse entre ruelas e o mar

Uma barricada napoleônica no Mediterrâneo e ali está: no extremo sul do litoral francês, uma pequena cidade onde influências francesa e catalã se misturam em um mosaico de cor, história, arquitetura e sabor.

Collioure, bem perto da fronteira com a Espanha, é feita de sobradinhos geminados vestidos dos mais diversos tons. O gesso das construções vira rosa, salmão, amarelo que esfria no azul, um pulo para o verde. Cenário perfeito e berço do fovismo criado pelos pintores (e moradores) Henri Matisse e André Derain, no início do século 20.

Na chegada, pelas estradas A61 e A9, a cidade desponta com vista para o Castelo Real, uma construção do século 18 que foi residência dos reis de Maiorca e Aragão, antes dos franceses dominarem a região. Fortaleza praticamente intocada, revela um passado de muralhas imponentes que hoje só fazem sombra.

A Collioure moderna, no entanto, tem como símbolo o mergulho submarino e um monumento flutuante do século 18 cujos pés estão fincados no Mediterrâneo. Pitoresca é o melhor jeito de definir a igreja de Notre Dame des Anges, com sua torre dentro do mar, cúpula pintada a óleo e acrílico. É tão querida ali que tem ângulo certo, com moldura a céu aberto, para quem quer, à distância, tirar um retrato e enquadrar a capela ao fundo.

Arquitetura medieval e conexões artísticas rendem, durante o ano todo, milhares de visitantes para seu clima praiano de 3 mil moradores. O encantamento chega de forma direta. Basta uma caminhada pelas ruelas para ver que a cidade dos pintores reflete beleza tranquila e charmosa.

Dobre qualquer esquina e conheça lugares que inspiraram os fovistas, defensores do uso das cores puras. "Para o céu um belo azul, o mais azul dos azuis, e o mesmo vale para o verde da terra, para o vermelhão vibrante dos corpos." A frase de Matisse está nas paredes. Assim como 19 reproduções de suas obras, nos lugares em que as originais foram pintadas.

É andar para ver, nos cartões-postais da cidade, artistas no exercício da observação, cavalete e godê bem posicionados, a mesma velha nova paisagem. Um café ali, uma pâtisserie acolá, bancos de praça, lojinhas de artesanato, mil barraquinhas de crepe. Para brindar, diferentes tipos de vinhos locais. O adocicado Banyuls bate forte nas papilas e é vendido em garrafas e galão, por menos de € 4 o litro. Pode ser degustado na Cellier Dominicain, loja na Place Orphila que armazena barris de vinhos locais, num antigo monastério, de 1290.

Já que a cidade afirma sua pretensão, talvez incontestável, de ser a capital da anchova, uma parada na tradicional Anchois Roque (anchois-roque.com) não deve ser ignorada. Estacione na estrada e garanta as melhores conservas do peixe e de azeitonas, um bom pão e tapenade.

Desde 1870, cinco gerações de pescadores garantem o suprimento de anchovas. Coloque tudo na bolsa, escolha o lugar mais alto da cidade e faça um piquenique. Você vai ver que Collioure é mesmo inspiradora. E nem precisa saber pintar.