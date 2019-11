Inspiração ao ar livre

Só em 2011, pelo menos nove visitantes brasileiros a cada hora, em média, escolheram o país do Hemisfério Norte como destino de viagem - somaram 81 mil no ano. A maioria optou pela área das províncias vizinhas de Ontário (Toronto, Ottawa) e Quebec (cuja capital e cidade mais famosa tem o mesmo nome).

A divisão cultural do país pode ser claramente percebida já nas estradas: em todo Ontário, é quase impossível passar uma hora sem ver as bandeiras do Canadá. Já no território de Quebec, as bandeiras azuis da província é que se destacam, como uma marca da resistência cultural. Da mesma forma, as placas de Stop dão lugar ao Arrêt quebequense.

Passado recheado - Quebec, por si só, merece uma visita à parte. "Je me souviens", "eu me lembro", em francês, é o lema da província, que está nos carros e nos prédios oficiais. Mais do que isso, porém, está na alma e em tudo que se vê. Para começar, desde 2006 o local se autoproclama "uma nação dentro do Canadá". Ao contrário das outras províncias (apenas New Brunswick é bilíngue), a língua oficial ali não é o inglês. Até nas escolas públicas se aprende o francês, falado e ouvido a cada esquina.

Nessa província pode-se literalmente caminhar pela cultura. A capital, Quebec, é Patrimônio da Humanidade e única cidade murada da América do Norte. O local é "história viva", como destacam os professores. Aos domingos pela manhã, é possível ver grupos de crianças tendo aulas na frente dos afrescos que registram a história local, ou andando pelas pedras antigas da muralha e observando os turistas, na Rue du Petit-Champlain, da Notre Dame local - a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, com um curioso "bem-vindo", em português, nas portas. O templo, de 1688, é a mais antiga edificação da cidade baixa.

Bem atrás, na área do porto, fica o Museu da Civilização (mcq.org; desde 14 dólares canadenses ou R$ 28). Aproveite para pegar o barco turístico. A excursão no Louis Jolliet funciona também como uma boa incursão pela história local, com direito a uma representação da trajetória québécoise - o Canadá nasceu ali, em uma visita do explorador francês Jacques Cartier, em 1535.

Na volta, outra preciosidade local é a Rue du Trésor, com seus desenhos e telas. Os artistas, aliás, são um show à parte: vestidos a caráter, como piratas, ou da forma mais simples possível, eles se revezam nas ruas para tocar de músicas típicas ao mais deslavado pop. Para quem quiser continuar a pé e visitar os museus do Forte, de Belas Arte e o Observatório ou o Aquário, é possível encontrar mais dicas em vivacitetrail.com.

Mesmo quem já estiver cansado deve subir o funicular (um bondinho) até a chamada Cidade Alta e fotografar o Château Frontenac. Construção surgida já como hotel, em 1893, foi planejada pela Canadian Pacific Railway com o objetivo de fomentar o turismo de luxo.

Com 618 quartos, é tão grande e labiríntico que chegou a ter dormitórios "descobertos" em uma reforma no século passado. Hoje palco de dezenas de eventos sociais e congressos, o local ganhou lugar nos livros de história por receber um dos encontros da 2.ª Guerra Mundial entre o presidente americano, Franklin Roosevelt, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill.