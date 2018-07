Inspirada em Paris, Roma vai inaugurar praia artificial no Tibre

A praia artificial no Rio Tibre, projeto anunciado pela prefeita de Roma, Virginia Raggi, em dezembro do ano passado, deve ser inaugurada até o início de agosto.

Segundo fontes da gestão municipal, comandada pelo antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), as obras estão avançando rapidamente, com a conclusão das vias de acesso e do posicionamento da areia.

A praia ficará perto da Ponte Guglielmo Marconi, a cerca de cinco quilômetros do centro da capital. No verão de 2005, a prefeitura de Roma já havia feito um projeto semelhante, mas perto do Castelo de Santo Ângelo, nos arredores do Vaticano.

A ideia é inspirada nas praias do Rio Sena, em Paris, e tem como objetivo reaproximar as pessoas das águas do Tibre. A área também terá espaço para esportes de areia, como vôlei de praia.

A oposição, no entanto, critica a abertura do projeto apenas no segundo mês de verão europeu. "No fim do verão (que termina em 21 de setembro), a gestão Raggi está pronta para inaugurar a anunciada praia no Tibre", ironizou o vereador Stefano Pedica, do Partido Democrático (PD).

Agosto, no entanto, é o principal mês das férias de verão na Itália, muito em função do feriado de Ferragosto, no dia 15.

