Instabilidade no governo Bolsonaro não afeta mercado de viagens de luxo, diz pesquisa

Desde o ano passado, o cenário político brasileiro está agitado. Nos últimos dias, diversas polêmicas e atritos entre os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) estamparam as capas dos jornais, sites e revistas do País. E, claro, tudo que nossos representantes fazem nos afeta direta ou indiretamente. Mas, de acordo com uma pesquisa de mercado realizada pela rede de agências de viagens Virtuoso, há um nicho turístico que parece não ser atingido pela instabilidade atual: o do luxo.

Para a pesquisa, a empresa ouviu consultores de viagens de suas agências afiliadas. O objetivo era traçar as tendências e preferências turísticas de viajantes brasileiros de alto padrão, ou seja, seus clientes. Descobriu que apesar da crise atual, 94% das agências preveêm aumento nas vendas este ano e que 68% acredita que poderá crescer inclusive acima dos dois dígitos. Em relação ao governo, as expectativas dos agentes para o mercado de luxo também não são ruins: 31% diz que a atuação do governo Bolsonaro não interfere nos planos de viagem e 58% dos entrevistados acha que sua administração será positiva para a indústria de viagens.

TIPOS DE ROTEIROS

O levantamento da Virtuoso tentou ainda traçar o perfil do roteiro escolhido pelos brasileiros que podem pagar por experiências mais luxuosas. O foco gastronômico segue em alta neste quesito, com alta gastronomia, tour e degustação em vinícolas e visita a mercados locais liderando o ranking de atividades do tipo. Entre as mulheres viajantes (sozinhas ou em grupo), há preferência por roteiros que privilegiam bem-estar, imersão cultural e viagens para comemorações.

E quando dinheiro não é problema, o brasileiro investe em viagens mesmo que de tempo curto, como os feriados de três ou quatro dias. Segundo a pesquisa, 46% dos clientes da Virtuoso optam por destinos internacionais próximos, com voos de curta duração (como Argentina e Uruguai); 31% preferem viagens pelo Brasil; e 14% escolhem viajar de ônibus nestas ocasiões.

DESTINOS PROCURADOS

Os destinos mais procurados pelos brasileiros segundo a Virtuoso são: Veneza, Barcelona, Amsterdã, Mumbai (Índia) e Hanoi (Vietnã). A empresa ainda pediu aos agentes entrevistados que sugerissem um outro destino alternativo capaz de "substituir" cada um deles. O resultado foi: Bruges (Bélgica) no lugar de Veneza, San Sebastián (Espanha) no lugar de Barcelona, Bruxelas no lugar de Amsterdã, Sri Lanka no lugar de Mumbai, Luang Prabang (Laos) no lugar de Hanoi.