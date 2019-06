Intermediário: trilhas com boas recompensas

Atualmente, a atração mais popular da Chapada Diamantina - presente em todos os roteiros, dos mais básicos aos mais completos - é a Cachoeira do Buracão, localizada em Ibicoara, ao sul do parque nacional. A cidade peca pela falta de charme. Então o melhor é se hospedar em Mucugê e encarar 106 quilômetros (28 deles em estrada de terra) para visitar a atração. Chegando lá, é preciso contratar um guia para fazer a trilha que leva à queda d'água.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A caminhada de 3 quilômetros é leve e contemplativa. No meio do caminho, que beira o Rio Espalhado, dá até para se refrescar em piscinas naturais que se formam nas rochas. Mas a última parte do trajeto garante o frio na barriga. Para chegar ao poço, é preciso atravessar uma pinguela - ou seja, um pedaço de madeira colocado entre duas extremidades - que fica a uma altura considerável. E depois, seguir o caminho usando os paredões como apoio. Quem não confia no próprio equilíbrio pode fazer o trecho flutuando pelo rio (ufa!). Coletes salva-vidas ficam à disposição dos visitantes.

O prêmio para os corajosos (e para os nem tanto, vá lá) é uma das paisagens mais impressionantes da Chapada: um misterioso poço de águas escuríssimas rodeado por paredões de até 85 metros de altura. A coloração, comum em toda a região, se deve à decomposição de folhas e taninos das raízes. Na época das chuvas, o volume d’água dificulta a aproximação. Já na seca, a queda fica mais modesta e dá até para ficar alguns minutos sob ela.

Santíssima trindade

Sossego e Fumaça completam a tríade de cachoeiras imperdíveis na Chapada. Ambas são alcançadas por trilhas mais longas e cansativas, mas ainda assim acessíveis para aventureiros de nível intermediário, com vontade de ir um pouco além - são um ótimo teste para quem está pensando em encarar trekkings avançados.

A Cachoeira do Sossego fica em Lençóis - são 14 quilômetros de trilhas (vá com guia), ida e volta, com paradas em mirantes e diversas oportunidades para banho. Na chegada, o turista se depara com 20 metros de queda em meio a um belo cânion.

Já a Cachoeira da Fumaça, com seus 340 metros de altura, é considerada a segunda maior do Brasil - perde só para a do El Dorado, no Amazonas. Há dois jeitos de visitá-la: por cima ou por baixo. Por baixo, é tarefa para aventureiros experientes: 36 quilômetros de caminhada, que podem ser feitos em três dias, acampando. Por cima, são 12 quilômetros (ida e volta). O início é bastante íngreme e exige fôlego, mas, vencidos os primeiros 2 quilômetros, o trajeto se torna mais fácil e agradável. O espetáculo da natureza ao fim da trilha é impressionante. Vale tirar alguns minutos para observar a fúria da água despencando lá embaixo. Com coragem (e muito cuidado), você vai fazer uma das melhores selfies da viagem.