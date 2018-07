Inverno é época de festival

Música, cinema, teatro e muita comida. Julho é farto em festivais no Brasil. A maioria têm programação grátis e para todas as idades. Outros são oportunidades para provar novos sabores. Em comum, o clima mais frio, que dá um certo charme às férias do meio do ano.

Em São Paulo, um dos eventos mais aguardados é o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Mas o Estado tem bem mais a oferecer. Pertinho da capital ou mais distante, na serra e até na praia, festivais animam os passeios de férias em São Paulo até 29 de julho.

Pelo País, as opções incluem movimentos musicais distintos, como Bossa Nova (em evento no Rio de Janeiro) e Tropicália (em outro de Minas Gerais), e até delícias à mesa no Festival Gastronômico de Búzios. Centro-Oeste e Nordeste também têm encontros cheios de cultura.

Veja abaixo mais festivais em São Paulo e em outros Estados para esquentar os seus dias.

SÃO PAULO

Campos do Jordão

Com clima bem frio, a cidade da Mantiqueira recebe milhares de turistas para aproveitar as temperaturas baixas. Até 29 de julho, dezenas de apresentações da 49ª edição do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão (festivalcamposdojordao.org.br) devem atrair um público estimado de 50 mil pessoas, 2 mil a mais em relação a 2017. Embora a maioria das apresentações seja grátis, há shows pagos, com valores entre R$ 20 e R$ 100.

Paranapiacaba

No últimos fins de semana de julho (21, 22, 28 e 29 de julho), o Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP) chega à sua 18ª edição. A Vila Inglesa, em Santo André, no ABC Paulista, recebe shows e diversas intervenções artísticas. A programação ainda não foi anunciada, mas vale ficar de olho. A entrada é grátis.

Serra Negra

Destino popular na temporada de frio, a cidade paulista recebe turistas também para o Festival de Inverno de Serra Negra (serranegra.sp.gov.br), de sexta a domingo. Além de shows, que incluem o Ira! (13 de julho; ingressos de R$ 60 a R$ 130), a programação tem ainda festival de food truck, encontro de carros antigos e feira de antiguidades.

Cunha

Jazz, blues, rock e samba são alguns dos ritmos ouvidos no Festival de Inverno - Acordes na Serra, em Cunha (cunha.sp.gov.br). Com atrações gratuitas, o evento é realizado durante todos os fins de semana deste mês.

Maresias

Para quem gosta de clima praieiro, o litoral norte de São Paulo oferece o Festival de Inverno de Maresias, de sexta a domingo. O tema do festival de inverno deste ano é Jazz e Blues, e todas as apresentações são gratuitas. Há espaço para crianças e animais de estimação, food park com nove variedades gastronômicas, filmes infantis, feira de artes, oficinas e apresentações artísticas na Arena Maresias (Av. Francisco Loup, nº 1131, entrada 8), das 15 horas à meia noite. O festival tem dois shows gratuitos por dia, sendo um de jazz e blues e outro acústico, a partir das 20 horas. Nos dias de jogo da Copa, os torcedores poderão acompanhar a partida por um telão.

OUTROS ESTADOS

Rio de Janeiro

A Sala Municipal Baden Powell (facebook.com/salabadenpowell), em Copacabana, na zona sul do Rio, apresenta o Festival de Inverno da Casa da Bossa a partir deste mês. O projeto terá dois shows por dia, normalmente aos domingos. Entre os ícones da bossa nova se apresentam Leny Andrade, Sueli Costa, Roberto Menescal, João Donato, Áurea Martins e Indiana Nomma. O festival terá dois palcos. No principal, os shows custam R$ 60 e começam às 20 horas. As apresentações do palco Vitrine, às 19 horas, são gratuitas. O espaço oferece ainda serviço de agendamento para os shows pelo WhatsApp (21) 98675-4222.

Búzios (RJ)

Se o seu barato for comida, a Região dos Lagos, no Rio, é o lugar para você visitar em julho. Nos dois primeiros fins de semana do mês (do dia 6 ao 8 e do dia 13 ao 15), ocorre o 17º Festival Gastronômico de Búzios (festbuzios.com.br). Ao todo, 80 restaurantes participam do evento, que servem entradas e sobremesas por R$ 15 e pratos principais a R$ 22. Há opção vegetariana/vegana. O festival é realizado em seis lugares diferentes entre Centro, Ossos e Manguinhos. Famílias com crianças podem se divertir no Village Família, na Praça dos Ossos. No espaço, as atividades incluem cultivo de hortas, desfile de moda infantil e aula de ioga. O menu infantil oferecido ali custa R$ 15 o prato principal e R$ 10 a sobremesa.

Ouro Preto e Mariana (RJ)

A Tropicália inspira o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana deste ano, entre 6 e 22 de julho. Organizado pelo Universidade Federal de Ouro Preto, o evento é realizado entre 6 e 22 de julho. Na programação, mais 400 atividades, que incluem shows, apresentações de dança e teatro, exposições, mostras de filmes, mesas de debate, trilhas na natureza e oficinas. A maioria dos eventos é gratuita, mas há atrações que são pagas, como apresentações na Casa da Ópera ou o Centro de Convenções da UFOP (preço máximo a R$ 10,00).

Em Mariana, um dos destaques é o show De Gil a Caetano, do Celso Moreira Trio, no Teatro SESI (dia 6, às 19 horas; ingressos a R$ 2). Em Ouro Preto, a programação inclui shows do Revelação (dia 6, às 22 horas) e do Babado Novo (dia 7, às 22 horas), na Praça Tiradentes. Ambos grátis. Inscrição em oficinas e compras de ingressos podem ser feitas pelo site do festival (festivaldeinverno.feop.com.br).

Monte Verde (MG)

O Festival de Inverno de Monte Verde/Camanducaia, no sul de Minas, tem programação gratuita que inclui shows, concertos, teatro, dança e circo nos quatro sábados do mês de julho. Entre as atrações estão a peça infantil A Matrioska caiu no Samba, do Grupo Poesia Cantante, e o ballet da Associação Beneficente de Monte Verde (ABMV) com danças típicas da Letônia - Monte Verde (camanducaia.mg.gov.br) foi fundada por imigrantes do país.

Garanhus (PE)

A 28ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns, no agreste pernambucano, será realizada nos dez dias entre 19 e 28 de julho. A programação (cultura.pe.gov.br) tem mais de 500 atrações que incluem espetáculos de dança, teatro, música e circo além de abranger artes visuais, fotografia, design e moda. Entre os shows, Cordel do Fogo Encantado, Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Emicida, Diogo Nogueira, Johnny Hooker e Nação Zumbi.

Chapada dos Guimarães (MT)

O Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães terá shows grátis de Barão Vermelho, Jota Quest, João Bosco e Vinicius e Paula Fernandes acompanhada pela Orquestra de Viola Caipira de São Paulo nos fins de semana até 7 de julho. Além dos shows, a Praça Dom Wunibaldo tem espaço para atividades para o público infanto-juvenil. Entre as atividades previstas estão oficinas, teatro, parede de escalada, arco e flecha, entre outros.

Alto Paraíso (GO)

O Festival Ilumina (festivalilumina.com), uma festa vegana e clean (sem uso de drogas, tabaco ou álcool), reúne música, ioga, dança, meditações e vivências terapêuticas em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Com duração de três dias, de 6 a 8 de julho, o evento será realizado no Novo Portal da Chapada, um santuário ecológico, com vegetação nativa do cerrado, trilhas, cachoeira e piscinas naturais. Entre as atrações musicais do festival estão Vanessa da Mata, Mariene de Castro e Flávia Wenceslau. No sábado, dia 7, haverá discotecagem da DJ Lara Luzuah.

Há ainda uma série de workshops - não inclusos no valor do ingresso do festival - que serão ministrados entre 3 e 12 de julho. Entre os temas das oficinas estão Dançaterapia, Cosmética Natural, Matrizes Africanas na Música e Mindfulness. No dia 4 de julho, a atriz e psicóloga Maria Paula comanda o workshop Liberdade Crônica.

Os ingressos para o festival, que estão no 4º lote, custam R$ 305 (adulto) e R$ 116 (crianças de 7 a 12 anos; até 6 anos não pagam). A entrada não inclui hospedagem ou alimentação.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Outro evento realizado em Alto Paraíso em julho é o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros (encontrodeculturas.com.br). Com o objetivo de preservar e fortalecer as tradições culturais existentes no Brasil, com foco em comunidades da região, a programação inclui apresentações musicais, dança e oficinas. A Aldeia Multiétnica, que também faz parte do evento (mas tem ingresso separado), visa promover a troca de experiência e união de povos indígenas e proporcionar a aproximação de não-indígenas com alguns destes povos em uma imersão de sete dias.

Os pacotes para o Encontro de Culturas custam entre R$ 50 e R$ 710. Para a vivência na Aldeia Multiétnica, os pacotes custam R$ 1.250 (apenas o evento) ou R$ 2.600 (com hospedagem e alimentação).